중부 비·남부 소나기… 최고 35도 무더위 지속

금요일인 21일은 충청권과 남부지방을 중심으로 최대 50㎜의 소나기가 내리겠다. 무더위는 이어져 낮 최고기온은 35도까지 오르겠다.

기상청은 이날 예보에서 "충청권과 남부지방, 제주도를 중심으로 폭염특보가 발표된 가운데 당분간 매우 무덥겠고, 열대야가 나타나는 곳도 있겠다"며 "남부지방과 제주도를 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다"고 밝혔다.

새벽부터 수도권과 강원내륙·산지에 비가 시작되겠다. 충청권과 전북북부에도 새벽부터 오전 사이 비가 내리겠다.

예상 강수량은 서해5도 30~80㎜, 인천·경기북부 10~60㎜, 대전·세종·충남 5~50㎜, 서울·경기남부와 강원내륙·산지 5~40㎜, 충북 5~30㎜, 전북북부 5~20㎜다.

충청권과 남부지방에는 오후부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 경남내륙은 오전부터 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 제주도에도 오전부터 저녁 사이 소나기가 예상된다.

소나기에 의한 예상 강수량은 대전·세종·충남과 충북, 광주·전남, 전북, 대구·경북, 경남내륙 5~50㎜, 제주도 5~40㎜다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳도 있어 교통안전에 유의해야 한다.

또 오후부터 제주도남쪽바깥먼바다에는 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠다.

무더위도 계속되겠다. 충청권과 남부지방, 제주도를 중심으로 폭염특보가 발표된 가운데 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎까지 오르겠다. 일부 전라권과 경남권은 최고체감온도가 35도 안팎에 달하겠다.

일부 지역에서는 밤 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야도 나타나겠다.

아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 28~35도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 23도, 춘천 23도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 26도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 29도, 춘천 29도, 강릉 29도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 32도, 광주 35도, 대구 33도, 부산 33도, 제주 32도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>

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