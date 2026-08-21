박혜진 국립오페라단장 재산 466억원…김성균 서울대치과병원장 128억원

성악가 출신인 박혜진 국립오페라단 단장 겸 예술감독의 재산이 466억원에 이르는 것으로 나타났다. 김성균 서울대치과병원장은 재산 128억원을 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 21일 관보에 이 같은 ‘8월 수시 재산 공개자 현황’을 게재했다. 올해 5월2일∼6월1일 신분이 변동된 전현직 공직자 73명이 대상이다.

박혜진 국립오페라단 단장 겸 예술감독, 김성균 서울대학교치과병원 원장(왼쪽부터). 뉴스1·서울대학교치과병원 제공

박혜진 국립오페라단장은 본인과 부모, 장남 재산으로 465억5299만원을 신고해 현직자 중 1위를 기록했다. 본인 소유의 14억6600만원 상당 서울 서초구 방배동 아파트를 제외한 388억여원 상당 부동산 등 대부분이 부모 재산이다.

김성균 서울대치과병원장은 본인과 배우자, 모친, 장녀 재산으로 128억1175만원을 신고해 그 뒤를 이었다. 배우자와 공동 명의의 68억5254만원 상당의 강남구 압구정동 현대아파트, 예금 20억8633만원 등이다.

김성균 서울대치과병원장을 비롯해 의사인 공직자들이 재산 상위권을 차지했다. 김영태 전 서울대병원장(83억8693만원), 이용무 전 서울대치과병원장(57억1874만원), 백남종 서울대병원장(55억290만원), 조강희 전 충남대병원장(34억5965만원), 복수경 충남대병원장(28억2276만원) 등이다.

그 밖에 신석민 한국화학연구원장(52억9884만원), 문재호 공정거래위원회 조사관리관(31억3815만원), 이병도 주벨기에유럽연합 대사(30억589만원), 나승철 국무총리비서실 민정실장(27억7294만원), 김성진 한국전력거래소 이사장(22억5953만원) 등 순이다. 박찬구 서울시 정무부시장은 10억2039만원의 재산을 신고했다.

퇴직자 중에선 방승찬 전 한국전자통신연구원 원장이 본인과 배우자, 장남 재산으로 가장 많은 117억4282만원을 신고했다. 이어 신성환 전 한국은행 금융통화위원이 69억7498만원, 김언종 전 한국고전번역원 원장은 65억1727만원으로 각 2·3위를 차지했다.

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