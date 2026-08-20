李·왕이 “한반도 평화” 공감… 대북 시각차 여전 [한반도 안보 변곡점]

李 “한·중 관계 전면 복원” 평가
왕이 “안정적 발전 이어” 화합
북·미 대화 건설적 협력도 당부
왕이 “美 대북 적대정책 버리고
韓도 한쪽 줄서기 외교 안해야”
남북 ‘두 나라’로 표현하기도
이재명 대통령은 20일 중국 외교 수장인 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(장관)과 만나 한반도 문제 등에 대해 논의했다. 위성락 청와대 국가안보실장도 왕 부장과 별도 회담을 갖고 대북 정책을 추진하는 과정에서 중국의 건설적 협력을 당부했다. 한·중은 관계 개선과 한반도 평화 필요성에는 공감했지만 양국 발표문에서는 비핵화와 북·미 관계, 한국의 외교노선을 둘러싼 강조점에 차이가 나타났다.
이 대통령은 이날 청와대에서 왕 부장과 만나 최근 양국이 정치적 신뢰를 바탕으로 경제 분야에서 수평적·호혜적 협력을 강화하고 있는 점 등을 짚으며 “기쁘게 생각한다”고 말했다. 이 대통령은 “지난해와 올해 연이어 시진핑 중국 국가주석을 만난 이후 ‘한·중 관계 전면 복원’이라는 확실한 성과를 만들어 가고 있다”고 평가했다고 청와대는 밝혔다.
왕 부장도 시 주석의 안부 인사를 전하면서 “양국 정상의 상호 국빈방문을 통해 도출된 공동인식을 바탕으로 한·중 관계가 안정적인 발전세를 이어가고 있다”고 화답했다. 중국 외교부에 따르면 이 대통령은 “현재 국제 정세에서 한·중 양국은 경제·무역과 안보 등 영역에서 서로를 필요로 한다”며 “한·중이 전략적 협력을 강화하는 것은 양국의 근본 이익에 부합하고 지역 평화·안정에도 매우 중요하다”고 말했다. “한·중은 상호의존하고 호혜·상호보완하는 파트너가 돼야 한다”는 발언도 중국 측 발표에 담겼다.
북한 관련 대화는 이 대통령 접견 뒤 별도로 진행된 위 실장과 왕 부장의 회담 및 오찬에서 집중적으로 이뤄졌다. 위 실장은 이 자리에서 이 대통령이 지난 15일 광복절 경축사에서 밝힌 한반도 평화공존 청사진을 소개했다. 또 대북 대화 재개를 위한 노력과 함께 ‘중단’으로 시작되는 단계적·실용적 비핵화 접근 방식을 설명했다. 중국의 건설적인 협력도 요청했다. 이 대통령이 광복절 경축사에서 “전쟁을 종식하고 한반도의 불안정한 정전체제를 평화체제로 바꾸는 여정에 나설 것”이라며 제안한 ‘종전을 위한 당사자들 간 논의’도 대화 과정에서 거론됐을 것으로 보인다.
왕 부장은 “중국의 한반도 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 있다”며 “한반도 평화·안정을 위한 건설적 역할을 계속하겠다”고 말했다. 다만 중국 측 발표에는 한국이 설명한 ‘단계적·실용적 비핵화’가 등장하지 않았다. 대신 왕 부장은 “한반도 긴장 정세를 해결하는 근본적인 길은 문제를 낳는 근원을 제거하는 데 있다”며 미국이 대북 적대시 정책을 포기해야 한다고 강조했다.
중국 측은 왕 부장이 남북을 ‘한·조 두 나라(韓朝兩國)’로 표현하면서 “한반도가 한·조 두 나라의 평화공존으로 나아가고, 최종적으로 정전체제의 평화체제 전환과 장기적 평화·안정을 실현하기를 바란다”는 취지로 말했다고 밝혔다. 이 대통령이 제시한 정전체제의 평화체제 전환 구상과 맞닿는 대목이지만, 중국은 그 전제로 미국의 대북 적대시 정책 포기를 제시한 것이다.
왕 부장은 한국의 외교노선에 대해서도 “진정한 전략적 자주를 실현하고 진영 대결이나 어느 한쪽을 선택해 줄 서는 것을 하지 않기를 희망한다”며 중국과 미국 등 대국과의 관계를 함께 발전시켜야 한다고 주문했다고 중국 측은 전했다. 청와대는 이 대목을 “각국이 서로의 입장을 존중하고 협력하며 공통분모를 넓혀 나갈 필요가 있다는 데 인식을 같이했다”고 정리했다.
이번 회담은 2021년 12월 이후 중단됐던 국가안보실장과 중국 중앙외사판공실 주임 간 대화 채널이 약 5년 만에 복원된 자리다. 양측은 이 채널을 앞으로 정례적으로 운영하고 한반도 정세와 관련한 소통을 이어가기로 했다.
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