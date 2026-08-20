트럼프, 北과 ‘스몰딜’ 위험한 거래 우려… 동북아 핵 정세 격랑 [한반도 안보 변곡점]

미국 도널드 트럼프 2기 행정부에서 북·미 회담이 현실화된다면 목표, 의제, 방식 등에서 이전과는 매우 다른 상황이 전개될 것으로 관측된다. 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 연내 만남 의지를 강력히 시사하고 회담의 목표를 비핵화로 정의하는 것을 피하면서다. 트럼프 대통령과 김 위원장이 만난다면, 이번엔 북한이 바라는 ‘핵보유국 인정’이 현실화될지에 관심이 쏠린다.

전술핵무기 둘러보는 김정은 김정은 북한 국무위원장(오른쪽 세 번째)이 전술핵무기 화산-31과 순항미사일 등을 둘러보고 관계자들과 대화를 하고 있다. 북한 관영 조선중앙통신은 2023년 3월28일 김 위원장이 핵무기연구소로부터 핵무기발전방향과 전략적 방침에 따른 핵무력 강화 관련 보고를 받았다고 밝히면서 관련 사진을 공개했다.조선중앙통신·연합뉴스

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 북한이 “57개의 핵무기를 보유하고 있다”고 구체적으로 밝혔다. 북한 핵문제를 꾸준히 다뤄온 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 올 1월 기준 북한이 보유한 핵탄두 수를 약 60기로 추산한 바 있다. 트럼프 대통령이 정보기관 등의 보고에 따라 상당히 신빙성 있는 수치를 언급한 것으로 추정할 수 있다.



이례적인 핵무기 규모 언급은 트럼프 대통령이 북한을 사실상 핵보유국으로 인정하려 한다는 해석을 낳는다. 그는 이전에도 북한을 ‘핵보유국’(Nuclear Power)이라고 지칭한 적 있다. 이날도 회담의 목표가 비핵화냐는 질문에 즉답을 피했다. 일각에선 트럼프 대통령이 김 위원장을 대화로 끌어내기 위한 것이라는 분석을 하지만 결국 비핵화 목표가 흔들린다는 비판을 피할 수 없을 것으로 보인다.



트럼프 대통령이 북·미 대화 재개를 통해 단시간 내에 국내 유권자들에게 과시할 수 있는 정도의 외교적 성과를 얻어내는 데 주력할 것이란 전망은 이 같은 관측을 뒷받침한다. 이란 전쟁에서 성과를 거두지 못해 여론이 악화한 상황에서, 11월 중간선거에서 공화당이 패배하는 결과가 나온다면 트럼프 대통령으로선 더욱 외교적 성과가 절실한 상황이다. 집권 1기에도 실무선에서 협상 단계를 올려가는 ‘보텀업’보다는 ‘톱다운’ 방식을 선호했던 트럼프 대통령은 이번에는 더 직접 모든 의제 선정을 스스로, 갑작스럽게 하려 할 수 있다.



이 때문에 북한으로부터 미국에 적대행위를 하지 않겠다는 약속 등을 받는 대신 북한 핵 프로그램 동결이나 제재 완화를 맞바꾸는 식으로 타협할 수 있다는 예상이 나온다. 미국의 제재 해제를 얻으려 북한이 노력해왔던 트럼프 1기와 달리 미국에 기대할 것이 없다고 생각한 북한이 그간 ‘자강’을 강조해왔고, 중국·러시아 등으로부터 지원을 얻고 있는 것으로 알려진 만큼 제재 해제와 비핵화 조치를 교환하는 기존 방식의 협상 의제는 주요 의제로 부각되기 어려워 보인다. 북한도 이런 트럼프 대통령의 상황을 예의 주시하며 가장 많은 것을 얻을 수 있는 시점을 계산하고 있을 가능성이 크다.

마코 루비오 미 국무장관, 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관 등 트럼프 행정부의 주요 인사들로부터 북한을 핵보유국으로 인정하는 언급이 종종 나왔지만, 현재까지 미 당국은 공식적으로 ‘북한의 완전한 비핵화’가 핵심 대북정책임을 견지하고 있다. 백악관은 지난 5월 14∼15일 베이징에서 열린 미·중 정상회담 결과 팩트시트(설명자료)에서도 “트럼프 대통령과 시진핑 중국 주석은 북한을 비핵화한다는 공유된 목표를 확인했다”고 밝혔다. 미국 정부 교체기에 이 목표를 유지하는 데 우리 정부의 외교적 노력이 작지 않았던 것으로 전해진다.



하지만 트럼프 대통령이 김 위원장을 만나는 것을 후반기 국정운영의 중심 과제 중 하나로 삼는다면, 이 목표는 흔들릴 가능성을 배제할 수 없다. 끊임없이 ‘스몰 딜’ 우려가 나왔던 2019년 하노이 북·미 정상회담에서 트럼프 대통령이 결국 회담을 결렬시킨 이유는 김 위원장이 핵심 핵시설을 숨긴다는 이유에서였다. 하지만 북한이 핵능력을 크게 고도화하고 우크라이나 전쟁으로 아시아 정세가 크게 변화한 상황에서, 외교 성과를 원하는 트럼프 대통령이 그때와 같은 판단을 할지는 미지수다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 6월 30일 판문점에서 만나 밝은 표정으로 인사하고 있다. 김 위원장과 트럼프 대통령은 판문점 만남 전에 2018년 6월 12 싱가포르, 2019년 2월 27∼28일 베트남 하노이에서 정상회담을 가졌다. 세계일보자료사진

이미 미 조야의 대북 전문가들이 ‘현실론’을 내놓고 있다. 빅터 차 미 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 지난 4월 워싱턴특파원들과 만나 “북한 비핵화는 단시일 내 달성이 어려운 목표가 됐다”며 “미국은 북한과의 ‘차가운 평화(cold peace)’를 검토해야 한다”고 밝힌 바 있다. 비핵화는 장기 목표로 두고, 군축 협상 등의 현실론을 택해야 한다는 주장이었다.



미국 대북정책의 변화는 한반도와 동북아 안보 지형에 작지 않은 영향을 끼친다. 미국의 북핵 용인이 현실화할 경우 한국과 일본 등에서 자체 핵무장론이나 전술핵 재배치 여론이 제기될 수 있다. 주한미군 주둔 등 미국의 대북 억제 태세에도 변수로 작용할 수 있다.



패트릭 크로닌 허드슨연구소 아태지역 안보 의장은 “트럼프 대통령은 김 위원장의 핵무기를 해체하기 위한 정상회담을 원하는 것이 아니라, 평양이 보유한 막대한 양의 핵분열 물질을 더 많은 핵탄두로 전환하는 것을 중단하도록 설득하기 위해 ‘핵무기 57개’라는 수치를 언급한 것으로 보인다”며 “올해 말 북·미 정상회담이 열릴 확률은 이제 50대 50, 또는 그 이상으로 돌아왔다”고 분석했다.

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