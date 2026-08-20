전세금 떼일 걱정 뚝… ‘안심신탁’ 시범 도입

정부가 8·13 주택 신속공급 방안 후속 조치로 임차인의 주거비 부담을 낮추기 위해 전월세 안정화기구를 활용한 ‘전월세 안심신탁’ 사업을 추진한다. 월세 물건을 주택도시보증공사(HUG)가 전세로 전환해 임차인에게 공급하는 사업이다. 집주인의 월세 선호가 두드러지는 상황에서 실제 참여를 얼마나 이끌어낼 수 있을지가 사업의 성패를 가를 전망이다.



국토교통부와 HUG는 다음달 중 전월세 안심신탁 사업 공고를 낸다고 20일 밝혔다. 이 사업은 임대인과 임차인, 전월세 안정화기구인 HUG 3자 간 계약을 체결한 후 임차인이 전세금을 HUG에 예치하면 HUG가 전세금을 굴려 임대인에게 그 운용 수익을 달마다 제공하는 것이다. 임차인은 주거비 부담을 덜 수 있고, HUG가 전세금을 관리하는 만큼 전세사기를 당할 위험도 없다. 임대인은 전세금 운용 수익을 매달 안정적으로 얻을 수 있다.

최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 20일 서울 여의도 서울서부지사에서 열린 HUG 전월세안정화기구를 통한 '전월세 안심신탁' 기자간담회에서 세부 내용을 설명하고 있다. 연합

안정화기구는 전세금 등을 기반으로 주택공급활성화펀드를 조성하고 이를 HUG 보증부 PF대출 등을 통해 주택건설 사업장에 투자한다. 연 4%대 수익률이 목표다.



국토부가 제시한 사례를 보면 서울시 연립·다세대주택(매매가 3억원)에서 전세금 2억원 규모로 사업에 참여할 경우 임대인은 월 약 73만원의 운용수익을 받을 수 있다. HUG가 전세금을 운용하다 손실을 보더라도 세입자는 맡긴 전세금 2억원을 그대로 돌려받는다.



수도권에서 지방으로 이주하는 임대인에게는 주택연금까지 연계한다. 서울 1주택자가 65세·55세 부부 조건으로 지방으로 이주하고 주택가격 3억원, 종신지급방식·정액형을 적용할 경우 주택연금은 월 최대 약 47만원으로 산정된다. 전월세 안심신탁 운용수익 73만원에 주택연금 47만원을 더하면 월 최대 120만원 안팎의 현금흐름을 확보할 수 있는 셈이다.



집주인 참여를 유도하기 위한 세제 혜택도 추진한다. 최인호 HUG 사장은 이날 기자간담회에서 주택임대 소득세율을 현행 14%에서 한 자릿수로 낮추고 공제 한도를 높이는 방안을 관계부처와 협의하고 있다고 밝혔다.



사업은 시세 20억원 이하 주택부터 시행한다. 10월부터 신청을 받아 연말부터 입주를 지원하며, 올해 LH 매입임대주택 500가구도 시범 공급한다. 국토부는 “공실 우려 없이 안정적인 월세수익을 원하거나 전세금을 정기예금 등 안정적 자산에 예치하는 임대인이 주로 참여하게 될 것으로 예상한다”고 말했다.

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