“北 국경선화 공사 2028년 완료 전망… 경계 강화” [한반도 안보 변곡점]

북한이 군사분계선(MDL) 일대에서 진행 중인 국경선화 공사가 2028년쯤 완료될 것으로 예상된다고 국방부가 20일 밝혔다.



국방부는 이날 국회 국방위원회 업무보고에서 “북한의 MDL 일대 장애물 설치와 접경지역 군사력 증강 등 ‘국경선 요새화’ 추진에 대해 통합적·체계적으로 대응 중”이라며 이같이 설명했다.

한·미 UFS 21일 조기 종료 주한미군 장병들이 한·미 연합 을지 자유의 방패(UFS) 연습 조기 종료를 앞둔 20일 오전 경기 파주시 임진강변에서 부교를 활용한 도하훈련을 실시하고 있다. 파주=연합뉴스

북한은 2023년 12월 김정은 국무위원장이 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 선언한 이후 2024년 4월부터 MDL 일대 불모지·철책·지뢰지대 설치 등 국경선화 공사를 시작했다. 불모지 작업은 MDL 250㎞ 중 약 90%가 완료됐으며, 철책·지뢰지대 설치 작업은 30∼60% 진행됐다고 군 당국은 설명했다. 국방부는 인공지능(AI) 기반 일반전초(GOP) 경계체계 및 정찰 무인기·지상 감시장비 전력화를 통해 경계력을 강화하고 있다고 밝혔다.



국방부는 북한군이 신형 240·600㎜ 방사포와 자주포, 전술미사일 등을 접경지역에 배치하며 군사력을 증강하고 있다고 설명했다. 600㎜ 초대형 방사포(KN-25)는 북한이 전술 핵탄두 화산-31을 탑재할 수 있다고 주장하는 단거리탄도미사일의 일종이다. 휴전선 인근에 600㎜ 방사포가 배치됐다는 사실을 군 당국이 공식 확인한 것은 이번이 처음이다. 군은 사단급 대포병레이더와 천무 다연장로켓 전력화 등을 추진하고, 도발 예상 표적을 최신화해 대화력전에 대비하고 있다고 밝혔다. 또한 북한의 국경선화 작업이 정전협정에 명시된 완충지대를 축소·해체한다고 판단, 북한군의 MDL 일대 활동에 대한 정전협정 위반 공동조사 등 유엔사와 공조해 대응하겠다고 밝혔다.



이 밖에도 국방부는 최근 육군 1군단에서 발생한 경계부대 미삽탄 논란 및 미군 무인기 오인 소동과 관련해 작전 기강 확립을 위한 특별점검을 실시 중이라고 밝혔다. 핵추진잠수함 건조와 관련해 핵연료 확보를 위해 미국과 군사적 목적의 핵물질 이전 협의 및 협정 체결을 추진하고, 내년까지 핵잠 건조를 위한 법·제도적 기반 구축을 완료할 예정이다.

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