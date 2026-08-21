LG, 기능성 신소재로 해양 생태계 복원

LG전자가 경남 고성군 해역에 기능성 신소재 ‘LG 마린 밸런스’를 활용해 해양생태계 복원에 나선다. LG 마린 밸런스는 물과 접촉하면 미네랄 이온을 방출해 해조류와 염생식물의 생장에 필요한 성분을 일정한 양과 속도로 공급하는 기능성 신소재다.

LG전자가 20일 경남 창원 LG스마트파크에서 해양수산부, 경상남도, 한국수산자원공단과 '바다숲 조성사업 업무협약(MOU)'을 체결했다. 왼쪽부터 한국수산자원공단 김종덕 이사장, 해양수산부 최현호 수산정책실장, LG전자 최성봉 빌트인/쿠킹솔루션사업부장, 경상남도 박일웅 행정부지사. LG전자 제공

LG전자는 20일 경남 창원시에 위치한 LG스마트파크에서 해양수산부, 경상남도, 한국수산자원공단과 함께 ‘바다숲 조성사업 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 이들 기관은 2026년부터 2029년까지 4년간 경남 고성군 덕명리 해역 약 1.5㎢에 바다숲을 조성한다. 해역 일대에 LG 마린 밸런스를 사용하고, 이후 해조류의 생장과 해양환경에 미치는 영향 등을 관찰할 예정이다.



최성봉 LG전자 빌트인·쿠킹솔루션사업부장은 “환경 보전과 기후위기 대응에 기여하는 기능성 소재 기술을 발전시키고, 기업간거래(B2B) 사업 기회로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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