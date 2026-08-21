美 국가부채 사상 첫 40조달러 돌파… 장기채 ‘바이백 2배 확대’ 긴급 진화

미국 국가부채가 사상 처음 40조달러를 돌파했다. 5경5000조원이 넘는 수치다. 미국 장기 국채금리가 급등하면서 천문학적인 국가부채의 이자비용도 커지고 있다. 이에 미국 재무부는 국채 바이백(재매입) 규모를 최소 2배 확대한다고 전격 발표하는 등 장기 국채금리 진정에 나섰다.



19일(현지시간) 미 재무부에 따르면 미국의 총 국가부채는 전날 기준 40조470억달러(5경5645조원)를 기록했다. 이는 지난해 미국 국내총생산(GDP) 약 31조달러를 웃도는 수치다. 민간 등이 보유한 부채는 32조2660억달러, 정부 기관 부채는 7조7820억달러다. 미국의 법정 부채한도는 41조1000억달러로, 현재 국가부채는 이 한도에 근접하고 있다.

19일(현지시간) 미국 워싱턴의 거리에 한 시민단체가 설치한 전광판에 미 국가부채 수치가 표시돼 있다. 이란 전쟁과 관세 부과 등으로 인한 인플레이션의 영향으로 미국의 정부 및 민간 부채가 급속도로 늘어나고 있는 가운데, 미국 국가부채는 사상 처음으로 40조달러를 돌파했다. 워싱턴=AFP연합뉴스

미 국가부채 증가 속도는 점점 빨라지고 있다. 2017년 1월 도널드 트럼프 대통령 집권 1기 당시 19조9500억달러였는데, 2022년 1월 30조달러를 넘어섰고, 4년7개월 만에 40조달러를 돌파했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 대규모 재정지출과 감세, 사회보장 및 의료비 증가 등이 부채 급증의 원인으로 꼽힌다.



40조달러 돌파 자체로 경제적 위험을 판단할 수는 없다. 그러나 늘어나는 이자 부담은 경계해야 한다는 지적이다.



특히 최근 미국에서 장기 국채금리가 급등하면서 이자비용은 더 커졌다. 블룸버그통신에 따르면 2026 회계연도 종료를 두 달가량 앞둔 현재 미 정부 누적 이자비용은 1조1700억달러로 전년 동기보다 15% 증가했다. 이자비용은 현재 미 연방정부 예산에서 세 번째로 큰 지출 항목이다.

국채금리가 상승하면 정부의 이자비용이 늘고, 이를 지급하기 위해 정부는 추가 차입에 나서고, 투자자들은 더 높은 금리를 요구하는 ‘악순환’에 빠질 수 있다.



장기 국채금리를 진정시키기 위해 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 새벽 장기 국채 바이백 규모를 회당 20억달러에서 최소 40억달러로 두 배 확대하는 조치를 전격 발표했다. 확대 대상은 10∼20년물과 20∼30년물 구간이다.



베선트 장관의 조치로 30년물 국채금리는 한때 9bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 5.2% 안팎까지 내려갔다. 뉴욕 외환시장에선 유로·엔 등 주요 6개국 통화에 대한 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 0.8% 내린 98.84까지 떨어졌다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관. AFP연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 “베선트 장관이 미국 채권 거래 총사령관으로서 역할에 적극 나서고 있다”며 “그가 시장을 자기 뜻대로 움직이기 위해 비전통적 조치를 취할 것임을 보여줬다. 이번 조치는 지금까지 가장 급진적인 행보”라고 평가했다.



하지만 재무부의 이번 조치가 채권 시장에 단기적인 영향을 미치는 데 그칠 거라는 시각도 크다. 바이백 규모가 40억달러가 되면 연간 10∼30년물 국채를 총 1280억달러 매입해야 하는데, 이는 10∼30년물 발행 잔액 대비로는 2.4%에 불과하다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 가상화폐 업계 주요 인사들과 함께한 행사에서 채권 시장의 변동성을 우려해야 하냐는 취재진 질문에 “그렇게 생각하지 않는다. (높은) 금리에도 불구하고 미국 경제는 매우 잘 돌아가고 있다”고 주장했다.

도널드 트럼프 대통령. EPA연합뉴스

그러면서 그는 “현재 금리는 인위적으로 높다”며 “우리가 좋은 숫자(경제지표)를 발표할 때, 그들은 인플레이션을 너무 두려워해서 계속 금리를 올리고 있다. 그럴 필요가 없고 오히려 금리가 내려가도록 해야 한다”고 강조했다.



반면 미 연방준비제도(Fed·연준)가 이날 공개한 지난달 FOMC 의사록에 따르면 많은 참석자는 “인플레이션이 하락하지 않을 경우 통화정책 긴축이 필요할 가능성이 크다”며 금리 인상 가능성을 시사했다. 아울러 트럼프 대통령의 뜻대로 금리를 인하한다 해도 장기 국채금리에는 큰 영향을 주지 않아 이자비용은 여전히 부담될 거라는 시각도 존재한다.

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