시중은행 내부통제 ‘엉망’… 금융사고 10년간 5500억 [경제 레이더]

#. A은행 직원은 현금을 입금하지 않고 전산상으로만 입금 처리하는 ‘무자원 현금 입금’ 거래 등을 악용해 37억4900만원을 본인과 지인 계좌를 통해 횡령했다가 발각됐다.



#. B은행 직원은 지인의 신용등급을 임의로 상향하는 등 부당하게 대출을 승인해 23억800만원 규모의 업무상 배임을 저질렀다.

서울 시내 시중은행 ATM 기기 모습. 뉴시스

두 사례처럼 주요 시중은행에서 발생한 횡령·업무상 배임·사기 등 금융사고 금액이 최근 10년간 5500억원에 달한 것으로 집계됐다. 은행들의 내부통제 강화 약속이 지켜지지 않고 있다는 지적이다.



20일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 2017년부터 올해 7월까지 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)에서 발생한 금융사고는 총 281건, 금액은 5495억2800만원에 달했다.



연도별로 보면 2020년 55억800만원, 2021년 52억9200만원에서 2022년 895억100만원으로 뛰었다. 2023년 46억6800만원으로 잠시 감소했으나 2024년 다시 1211억6900만원, 지난해 2319억200만원으로 치솟았다. 사고 건수는 2020년 20건, 2021년 17건, 2022년 22건, 2023년 15건으로 비슷한 수준이었으나 2024년 34건, 지난해 80건 등으로 급증했다. 4대 은행에서는 올해 들어 7월까지 이미 30건의 금융사고가 발생했다. 올해 사고 금액은 236억8600만원이다.



10년간 은행별 누적 사고 금액은 우리은행이 2843억500만원(70건)으로 가장 많았다. 인도네시아 현지 법인 사고 등으로 지난해 금액만 1155억9400만원에 달했다. KB국민은행이 1422억500만원(73건)으로 뒤를 이었고 하나은행 822억3700만원(77건), 신한은행이 407억8100만원(61건) 순이었다.



유형별로는 ‘사기’가 3036억700만원(149건)으로 전체의 절반 이상을 차지했다. 이어 ‘업무상 배임’ 1554억1500만원(30건), ‘횡령·유용’ 900억7600만원(90건), ‘도난·피탈’ 4억3000만원(12건) 순이었다.

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