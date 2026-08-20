26년간 교단 지킨 50대 교사, 장기기증으로 5명에 새 삶 주고 하늘로

26년간 교단을 지키며 학생들을 돌봐온 50대 초등학교 교사가 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

양성우 씨와 아내 강산주 씨. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 지난 6일 제주한라병원에서 양성우 씨(52)가 뇌사 장기기증을 통해 심장과 폐, 간, 신장 2개를 기증하고 인체조직인 피부도 함께 기증했다고 20일 밝혔다.

양 씨는 2024년 뇌출혈로 쓰러져 치료를 받은 뒤 상태가 호전됐지만, 올해 4월 말 뇌경색 초기 진단을 받고 재활치료를 이어갔다. 그러던 중 지난달 31일 갑작스럽게 쓰러져 병원으로 옮겨졌고, 수술과 치료에도 의식을 회복하지 못한 채 뇌사에 이르렀다.

가족들은 평소 다른 사람을 돕고 배려하며 살아온 고인의 모습을 떠올리며 장기기증을 결정했다. 아내 강산주 씨는 “남편은 다른 사람에게 좋은 영향을 주고 싶어 했고, 의식이 있었다면 장기기증을 선택했을 사람”이라며 “떠나기 전 누군가에게 생명을 전할 수 있다는 사실을 기쁘게 생각했을 것”이라고 말했다.

제주에서 태어난 양 씨는 2000년 서귀포시의 한 초등학교에서 교직을 시작해 26년간 학생들을 가르쳤다. 특히 가정 형편이 어렵거나 또래와 잘 어울리지 못하는 학생들을 세심하게 살피며 끼니를 챙겨주고, 집을 나간 학생을 직접 찾아 나서는 등 각별한 마음으로 아이들을 보살폈다.

건강이 악화된 뒤에도 학생들을 향한 마음은 변하지 않았다. 2024년 공모를 거쳐 초등학교 교장으로 근무하던 중 뇌출혈로 교장직을 내려놓았지만, 다시 학생들을 가르치겠다는 뜻을 품고 재활에 힘썼다. 이후 2025년 9월 평교사로 교단에 복귀해 몸이 불편한 상황에서도 치료와 수업 준비를 병행했다.

올해 6월 다시 병가를 낸 뒤에도 학생들과 다시 만날 날을 기다리며 치료와 운동을 이어갔다.

가족에게는 다정한 남편이자 친구 같은 아버지였다. 가족과 함께하는 시간을 소중히 여겨 두 아들과 계절마다 산과 바다를 찾았고, 주변 사람들과 맺은 인연도 오래도록 이어갔다.

고인의 마지막 길에는 제자와 동료 교사, 학부모 등 많은 이들이 함께했다. 장례식에 이어 발인식에는 150명이 넘는 사람들이 참석해 고인을 추모했다.

아내 강 씨는 남편에게 “이제는 아픔 없는 곳에서 좋아하는 축구도 하고, 마음껏 여행하며 웃으면서 지내”라며 “우리 두 아들도 자랑스럽고 다정한 아빠를 많이 사랑하고 존경하고 있다”고 마지막 인사를 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “26년간 초등교사로 아이들을 따뜻하게 보살핀 양성우 님은 마지막 순간 5명에게 새로운 삶의 기회를 전했다”며 “고인이 교단에서 나눈 따뜻한 마음이 이제 새 생명을 얻은 이들의 삶 속에서 오래 이어지길 바란다”고 말했다.

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