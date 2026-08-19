‘스트레칭’이라더니…‘수원 마약 좀비’ 30대, 모발 검사에 덜미 [사건수첩]

두 달 전 사회관계망서비스(SNS)를 떠들썩하게 만들었던 이른바 ‘수원 마약 좀비’ 사건의 피의자가 경찰에 재소환된다.

미국 ‘펜타닐 거리’의 좀비를 연상시키는 기괴한 자세로 논란을 일으켰다가 마약 음성 판정으로 석방됐던 30대 남성은 국립과학수사연구원 모발 정밀 감정에서 다시 양성 판정을 받았다.

온라인 커뮤니티 캡처

18일 경찰에 따르면 경기 수원권선경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 30대 남성 A씨의 자택을 압수수색했다. A씨는 20일 피의자 신분으로 재소환될 예정이다.

이 남성은 마약 간이 시약 검사에선 ‘양성’, 소변 검사에선 ‘음성’ 판정이 엇갈려 나왔으나 모발 감정에서 덜미가 잡혔다. 아울러 마약 투약 정황이 휴대전화 디지털 포렌식을 거쳐 일부 드러난 것으로 알려졌다.

앞서 A씨는 지난 6월21일 수원시 권선구의 한 아파트 단지 버스정류장 인근에서 상반신을 굽힌 채 양팔을 늘어뜨리고 비틀거려 온라인상에서 ‘수원 마약 좀비’로 불렸다. 당시 현장 수색을 통해 신병을 확보한 경찰은 간이 시약 검사에서 필로폰 양성 반응이 나오자 A씨를 긴급 체포했다.

그러나 이튿날 국립과학수사연구원의 소변 정밀 감정 및 예비 감정에서 음성 판정이 나오면서 A씨는 석방됐다. 소변 검사는 보통 3~7일이 지나면 마약 성분이 배출돼 오래된 투약 사실을 확인하기 어렵다는 한계가 있다.

A씨는 경찰 조사에서 “당시 상황이 기억나지 않는다”고 진술했다가 이후 “몸에 힘이 없어 스트레칭하고 있었던 것”이라며 혐의를 완강히 부인했다.

경찰은 A씨의 기이한 행동과 과거 행적을 토대로 수사의 끈을 놓지 않았다. 수개월 전 투약 기록까지 추적할 수 있는 모발 정밀 감정을 국과수에 의뢰하는 한편, A씨의 휴대전화 디지털 포렌식을 병행했다.

그 결과 국과수 모발 감정에서 마약류 투약 정황이 의심된다는 소견이 나왔다. 휴대전화에서도 투약이 의심되는 증거가 나온 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 이달 초 A씨 자택에 대한 압수수색을 진행해 관련 물증을 확보했다. 경찰 관계자는 “A씨를 불러 구체적인 투약 경위와 마약 입수 경로 등을 상세히 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 예정”이라고 밝혔다.

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