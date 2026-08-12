무인이동체·국방 AI·안티드론 한자리에…‘민군협력 엑스포’ 25일 개막

무인이동체와 국방 인공지능(AI), 대드론(C-UAS·안티드론) 등 첨단 민군협력 기술을 한자리에서 살펴볼 수 있는 전시회가 이달 말 서울 코엑스에서 열린다. 민간의 혁신 기술을 국방 수요와 연결하는 데서 나아가 국내 기업의 미국·우크라이나 등 해외 방산 공급망 진출을 지원하는 프로그램도 마련된다.

첨단민군산업협회는 코엑스, 한국무인이동체연구조합(KRAUV)과 공동으로 25∼27일 서울 삼성동 코엑스 B홀에서 ‘2026 무인이동체 X 민군협력 엑스포’를 개최한다고 12일 밝혔다.

올해 행사는 기존 무인이동체 중심에서 드론과 대드론, 지휘통제, AI 기반 전력지원 등 민군 겸용 기술 전반으로 전시 영역을 확대했다. 민간 기업이 개발한 기술을 군의 실제 수요와 연결하고, 국방 분야에서 축적한 기술을 민간 산업으로 확산하는 통합 전시회로 운영한다.

전시장에서는 무인이동체와 차세대 비행 플랫폼을 비롯한 안티드론·거점 방호 체계, 국방 AI와 C4ISR, 사이버 보안, 로보틱스·자율주행, 스마트 군수 기술 등이 소개된다. 첨단 반도체와 센서, 핵심 부품부터 우주·해양·재난안보 분야 기술까지 전시 범위도 넓혔다.

민군 겸용 개인용 항공기(PAV)와 하이브리드 군수송 드론, 다목적 무인헬기 등도 선보인다. 생체를 모방한 비행체와 비행 상황에 따라 날개 형상을 바꾸는 ‘모핑’ 기술, 경량 탄소복합재 기반 다기능 구조체 등 차세대 항공 기술도 공개된다.

화재 현장의 실내 수색에 활용하는 무인이동체와 다족보행로봇, 자율운항 선박, 기체 자체에서 실시간으로 상황을 인식·판단하는 엣지 AI 기반 드론 등 육·해·공 전 영역을 아우르는 기술도 확인할 수 있다.

첨단민군산업협회가 추진 중인 무인항공 기술개발 과제 성과도 공개한다. ‘다목적 탠덤 무인회전익기 플랫폼 기술개발’ 과제로 개발한 중형급 탠덤형 무인 회전익기는 80㎞ 이상 비행거리와 6시간 이상 비행시간, 100㎏의 탑재 능력을 갖췄다. 화물배송이나 산불진화 등 다양한 임무에 활용할 수 있도록 개발됐다.

‘AI반도체 기반 멀티콥터 건전성 검사 장비 및 이상 탐지용 탑재 부품 개발’ 성과도 선보인다. 국산 AI 반도체를 활용해 드론 핵심 부품의 이상 여부를 미리 파악하고 남은 수명을 예측하는 기술이다. 딥러닝·머신러닝을 이용한 결함 진단과 비전 알고리즘 기반 외관 검사, 저전력 신경망처리장치(NPU)를 활용한 이상 탐지 기술 등이 적용됐다.

국내 무인이동체 기업의 해외 방산시장 진출을 지원하는 프로그램도 운영한다. KRAUV는 미국 방산기업 JDI와 ‘2026 제1차 JDI·KRAUV 국방혁신 협력 프로그램’을 열고, 미국과 우크라이나 시장 진출을 희망하는 기업을 대상으로 ‘K-드론 글로벌 특별관’을 마련한다.

특히 JDI가 개발 중인 항재밍 드론 플랫폼 ‘ECITION’에 부품을 공급하거나 중국산 부품 대체 사업에 참여하려는 국내 기업을 대상으로 기술 상담과 비즈니스 매칭을 진행한다. JDI의 무인항공시스템(UAS) 담당 사장과 우크라이나 현지 연구개발 책임자도 행사 기간 전시장에 상주하며 국내 기업을 대상으로 일대일 기술 상담을 할 예정이다.

전시 기간에는 ‘AI 시대 한국형 통합 C-UAS 기술포럼’, ‘JDI·KRAUV 국방혁신 파트너십 포럼’, ‘제10회 세계무인기 포럼’ 등 전문 콘퍼런스도 열린다. 국방 AI 활용과 대드론 기술 발전 방향, 민군 기술 협력과 사업화 전략, 글로벌 방산 공급망 진출 방안 등을 논의한다.

정종택 첨단민군산업협회 회장은 “급변하는 안보 환경에 대응하려면 민간의 혁신 기술을 국방 수요와 신속하게 연결하는 개방형 민군협력 생태계가 필요하다”며 “이번 엑스포가 국내 무인이동체와 방산 기술의 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

한편 올해 행사는 ‘EV트렌드코리아’, ‘자율주행모빌리티산업전’과 함께 ‘퓨처 모빌리티 위크’가 동시 개최된다. 주최 측은 국방과 AI, 미래 모빌리티 분야의 기술을 연계해 참가 기업과 바이어 간 새로운 사업 기회를 발굴한다는 계획이다.

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