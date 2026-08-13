1.6조 쓴 ‘AI 학습 데이터’ 있는데… 혈세로 또 구축

인공지능(AI) 품질을 높이기 위해 과학기술정보통신부가 조 단위 예산을 투입해 AI 학습용 데이터를 구축·공개했는데도 다른 부처와 지방자치단체, 공기업 등이 중복·유사 데이터를 만들어 예산 낭비 및 비효율을 초래하고 있는 것으로 나타났다. 이렇게 만들어진 데이터는 품질 관리도 허술한 것으로 드러나 제도 개선이 시급하다는 지적이다.

서울 감사원의 모습. 연합뉴스

12일 감사원에 따르면 과기부는 AI 산업 육성을 위해 2017년부터 1조6300억원 이상을 쏟아부어 AI 학습용 데이터 908종을 구축, ‘AI허브(AI Hub)’ 사이트에 공개하고 있다. 그런데 서울시와 식품의약품안전처, 한국도로공사 등 26개 기관이 313종을 구축해 개별 포털에 공개하면서 중복·유사 데이터를 만드는 데 예산이 투입되는 사례가 반복됐다.



과기부가 73억8000만원을 들여 야생동물, 생활폐기물, 콘크리트 균열 등 이미지데이터 4종을 AI 학습용 데이터로 이미 구축했는데, 서울시와 도로공사 등 5개 기관이 확인 없이 유사 데이터를 만드는 데 6억원을 쓰는 식이었다.



기관별로 보면 도로공사는 2022년 로드킬 예방을 위해 야생동물 학습용 데이터(12종, 6만장)를 구축했는데, 이 중 42%에 달하는 2만5000장은 불과 1년 전에 과기부가 구축한 것과 유사했다. 생활폐기물 탐지·분류 목적 데이터는 2020년 과기부가 128종(15만장)을 구축했는데, 이후 서울시와 대전 서구가 유사한 데이터를 또 만들었다.



기관 간 학습용 데이터 구축 계획을 공유·조정하지 않아 유사 데이터 구축에 수억원이 쓰이기도 했다. 과기부는 2021∼2023년 알약, 구강, 자율주행 관련 학습용 데이터를 구축하는 데 233억원을 들였다. 그런데 같은 해 식약처 등 3곳이 유사 데이터를 별도로 구축하는 데 8억4000만원을 쓴 것으로 조사됐다. 2023년 개인정보보호위원회가 구강 진료 등 목적으로 구축한 이미지데이터 1000장은 전부 과기부가 구축한 데이터와 유사했다.



특화된 품질 관리 기준을 적용받는 과기부 구축 데이터와 달리 각 기관이 구축한 데이터는 허술한 품질 관리로 인해 AI 기술에 적용 시 오류를 일으키는 일이 빈번했다. 과기부의 위탁을 받아 학습용 데이터를 구축해 AI허브에 공개하는 업무를 수행하는 한국지능정보사회진흥원은 오류 관련 민원을 ‘데이터 납품 업체의 폐업’을 이유로 종결 처리해왔다고 감사원은 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지