코딩 교육 자청한 정의선… 머리부터 발끝까지 ‘AI 기업’ 박차

디지털 전환(DX) 체계를 다져온 현대자동차그룹이 연구개발부터 제조, 정비, 서비스에 이르기까지 사업 전반에 인공지능(AI)을 적용하며 인공지능 전환(AX) 가속화에 나섰다. 최고경영진의 주도로 전사적 AI 역량 강화가 추진되는 가운데, 임직원의 80%가 사내 생성형 AI를 활용하고 현업 직원이 직접 업무용 AI 도구를 만들어 쓰는 단계에 접어들었다.



현대차그룹은 12일 서울 양재 본사에서 ‘현대차그룹 AX(인공지능 전환) 성과 발표회’를 열고, 2019년부터 추진해 온 전사 DX와 이를 기반으로 한 AX 성과 및 향후 비전을 공개했다.

올해 상반기 정의선 현대차그룹 회장(오른쪽)이 바이브 코딩 교육을 듣는 모습. 현대차그룹 제공

변화의 중심에는 정의선 현대차그룹 회장의 강력한 의지가 있다. 정 회장은 2018년 “IT 기업보다 더 IT 기업 같은 회사가 되겠다”고 선언하며 데이터 중심 경영과 일하는 방식의 혁신을 전면에 내걸었다. 정 회장은 올해 경영진 대상 ‘바이브 코딩’ 교육을 직접 제안하는 등 그룹 차원의 AI 역량 강화를 직접 챙기고 있다. 바이브 코딩은 자연어로 요구사항 등을 설명하면 생성형 AI가 실행 가능한 코드를 대신 작성해 주는 방식이다.



진은숙 현대차·기아 ICT담당 사장은 정 회장이 코딩 교육을 받겠다고 자청하면서 ‘경영층이 알아야 기술로 해결할 수 있는 것과 없는 것을 구분할 수 있고, 그래야 올바른 의사결정을 내릴 수 있다’고 말했다고 전했다. 그러면서 최고경영진의 일하는 방식과 기술 수용성이 높아지지 않으면 조직 경쟁력을 이끌어내기 어렵다고 당부했다고 한다.



직원들의 업무 방식도 크게 달라졌다. 현대차그룹은 지난해부터 보안이 확보된 환경에서 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 외부 생성형 AI 모델을 사용할 수 있는 사내 플랫폼 ‘H 챗 프로’를 임직원에게 개방했다. 사용자 수는 지난달 기준 3만명이 넘어 현대차·기아 일반·연구직 임직원의 약 80%에 이른다.



현장 중심의 성과도 내고 있다. 연구개발 부문은 ‘충돌안전 AI 어시스턴트’를 도입해 과거 시험 자료와 해석 데이터를 통합 검색·분석함으로써 검토 시간을 약 90% 단축했다. 제조 현장에서는 비전 AI로 차량 식별번호(VIN)를 자동 판독하는 ‘AI 자동화 인식 서비스’를 글로벌 70개 생산 거점에 적용해 연간 52억4000만원의 비용을 절감하고 있다. 현업 엔지니어가 직접 필요한 AI 에이전트를 만들어 활용하는 플랫폼 ‘이포레스트: 폴라리스’도 구축했다.



고객 서비스에서는 차량 증상을 자연어로 입력하면 매뉴얼과 정비 기록을 분석하는 ‘정비 지원 AI 서비스’로 정비 대응 시간을 약 42% 줄였다. 모바일 앱 고객 리뷰 대응 AI 솔루션은 건당 처리 시간을 35분에서 5분으로 줄였으며, 다음달부터 전체 대응을 자동화할 계획이다.



전방위적 AX의 바탕에는 선제 구축한 DX 체계가 있다. 현대차그룹은 2022년부터 마이크로소프트의 클라우드 기반 협업 플랫폼인 마이크로소프트365와 지라, 두레이, 컨플루언스 등을 도입해 협업과 지식 공유 체계를 고도화했다. 데이터 분야에서는 ‘글로벌 원 데이터 파이프라인’을 구축해 연구개발과 생산, 품질, 판매 등 전 밸류체인의 데이터를 표준화하고 연결했다.



현대차그룹은 향후 차량, 로보틱스, 제조·서비스 현장 등 물리적 세계와 AI가 결합하는 ‘피지컬 AI’로 혁신을 확대하고 중소기업의 AX 확산도 지원할 계획이다.



특히 피지컬 AI와 자율주행을 위해 새만금 AI 데이터센터에 투자한다. 진 사장은 2030년까지 새만금에 500㎿(메가와트) 규모의 AI 데이터센터가 들어설 예정이며 그래픽처리장치(GPU)는 엔비디아와 제휴해 충분히 확보했다고 말했다. 진 사장은 “그룹의 목표는 AI를 가장 많이 사용하는 기업이 아니라 전 세계에서 AI를 가장 제대로 활용하는 기업이 되는 것”이라고 강조했다.

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