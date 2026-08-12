“남들도 찍더라”…‘촬영 금지’ 日 혼탕서 카메라 든 韓 유튜버 논란

일본 홋카이도의 한 온천을 찾은 한국인 여행 유튜버가 촬영이 금지된 혼탕에서 카메라를 사용한 사실이 알려지면서 논란이다. 이에 온라인에서는 일본 여행객의 기본적인 이용 예절을 지켜야 한다는 비판과 함께 해당 온천의 촬영 규정 및 실제 이용 실태를 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

12일 복수의 국내 언론 보도에 따르면 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 여성 유튜버 A씨가 지난 1월 공개한 홋카이도 온천 여행 영상이 다시 확산했다. 영상에는 A씨가 현지 숙소의 여탕과 야외탕, 남녀가 함께 이용하는 혼탕을 체험하는 모습이 담겼다.

온라인 커뮤니티 캡처

논란이 된 부분은 혼탕 내부에서의 촬영이다. A씨는 카메라를 들고 혼탕에 들어간 뒤 “원래 사람이 있으면 촬영을 못 하는데, 다른 사람도 하더라”라는 취지의 발언을 했다. 그는 “촬영 금지된 곳인데 내가 들어가든 말든 신경을 하나도 안 쓰고 촬영하시는 분이 계셨다”며 “나도 같이 즐기자 싶어서 함께 하는 중”이라고 말했다.

해당 온천은 수영복을 착용하고 이용하는 시설로 알려졌다. 영상에서도 수영복 착용 안내가 확인됐으며, A씨 역시 수영복을 준비하지 않아 숙소에서 300엔을 내고 빌렸다고 설명했다.

논란이 확산하자 온라인에서는 부적절한 행동이라는 비판이 이어졌다. 특히 혼탕은 여러 이용객이 함께 사용하는 공간인 만큼 본인의 의사와 관계없이 촬영 영상에 모습이 담길 가능성을 고려해야 한다는 지적이 나왔다.

반면 해당 온천이 수영복 착용 시설이라는 점, 다른 이용객들도 사진이나 영상을 촬영했다는 점을 들어 과도한 비판이라는 의견도 일부 제기됐다. 다만 촬영이 허용되는지 여부와 별개로 시설이 촬영을 금지하고 있다면 이용객이 이를 준수해야 한다는 지적에 힘이 실리고 있다.

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