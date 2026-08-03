전국 덮친 최악 폭염…서울·수도권 첫 ‘폭염중대경보’ 내일 11시 발효

서울과 경기 일부 지역에 수도권 최초로 폭염특보 최고 단계인 ‘폭염중대경보’가 내려졌다.

폭염이 이어지는 3일 오후 서울 송파구 석촌호수에서 온도계가 39도를 가리키고 있다. 뉴시스

기상청은 3일 오후 4시를 기준으로 서울 동남권과 서남권, 경기 하남·오산·여주서부 지역에 폭염중대경보를 발표했다. 해당 특보는 4일 오전 11시부터 발효된다.

폭염중대경보는 올해 새롭게 도입된 폭염특보 체계의 최상위 단계다. 기존 폭염주의보와 폭염경보에 더해 신설된 단계로, 서울을 포함한 수도권에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다.

기상청은 해당 지역에서 이틀 이상 일최고체감온도 35도 이상의 고온이 이어진 가운데 4일 일최고체감온도 38도 이상 또는 낮 최고기온 39도 이상의 극단적인 더위가 예상돼 폭염중대경보를 발령했다고 설명했다.

폭염특보는 위험도에 따라 3단계로 운영된다. 폭염주의보는 일최고체감온도 33도 이상이 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때, 폭염경보는 일최고체감온도 35도 이상이 이틀 이상 이어질 전망일 때 발표된다.

폭염중대경보는 체감온도 35도 이상이 이틀 이상 관측된 지역에서 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 경우 발령된다.

전국 곳곳에서는 이미 역대급 폭염이 나타나고 있다. 경남 양산은 전날 낮 최고기온이 42.5도까지 오르며 국내 기상 관측 사상 최고기온 기록을 경신했다. 전남 광양읍은 41.1도, 경북 대구 북구는 40.9도, 경남 의령군은 40.7도까지 치솟았다.

기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역 주민들에게 ‘중단(Stop)-이동(Move)-확인(Check)’ 행동수칙 준수를 당부했다.

야외활동과 작업을 즉시 중단하고 냉방시설이 갖춰진 무더위쉼터 등 시원한 장소로 이동해야 하며, 고령자와 어린이, 만성질환자 등 폭염 취약계층의 안전도 확인해야 한다.

이번 폭염은 대기 상층의 티베트고기압과 중·하층의 북태평양고기압이 동시에 영향을 주면서 발생했다. 맑은 날씨가 이어지며 강한 햇볕이 내리쬐는 가운데 수도권 일부 지역은 동풍 계열 바람이 산맥을 넘어오면서 기온이 더욱 상승한 것으로 분석된다.

밤에도 기온이 크게 떨어지지 않는 열대야가 이어질 전망이다. 기상청은 야간 고온으로 수면 부족과 신체 회복력 저하가 발생하면 다음 날 폭염 위험이 더욱 커질 수 있다며 야간 건강관리에도 주의를 당부했다.

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