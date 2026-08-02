인니 동자바 해역에서 여객선 큰불… 271명 중 5명 사망, 41명 실종

인도네시아 동자바주 인근 해상에서 271명이 탄 여객선에 화재가 발생했다. 최소 5명이 숨지고 41명이 실종된 것으로 전해졌다.

2일(현지시간) AP통신, 신화통신 및 현지 매체인 콤파스TV 등에 따르면 이날 오전 6시쯤 동자바주 마두라섬 북쪽 수메네프 해역을 항해하던 여객선 ‘무티아라 센타사 2호’에서 선내 화재가 발생했다. 인도네시아 당국에 따르면 배에는 승객 232명과 승무원 39명 등 총 271명이 타고 있었다.

인도네시아 여객선 무티아라 센타사 2호가 2일 오전 동자바주 마두라섬 북쪽을 항해하던 중 선내 화재로 불타고 있는 모습. 인도네시아 국가수색구조청∙로이터=연합뉴스

인도네시아 국가수색구조청은 이날 오후까지 총 225명을 구조하고 시신 5구를 수습했다고 발표했다. 나머지 41명의 행방은 확인되지 않은 상황에서 수색 구조 작업은 계속 진행 중인 것으로 알려졌다.

당국에 따르면 불이 일자 구명조끼를 입은 승객들이 갑판과 선수에 모여 구조를 찾아 나섰다. 불길이 번지면서 승객 수십 명이 바다로 뛰어내렸고, 사고 현장에 접근한 선박 여러 척이 이들을 구조했다. 구조 당국은 구조선과 고무보트를, 인도네시아 해군은 군함을 보냈으나 파도가 높아 일부 장비의 경우 접근이 어려웠던 것으로 전해졌다.

무티아라 센타사 2호는 사고 당시 동자바주 수라바야에서 남술라웨시주 마카사르로 항해하던 중으로 알려졌다. 선사는 이날 오전 화재가 발생했다는 보고를 선장으로부터 받았으나화재 원인은 아직 확인되지 않았다. 당국은 실종자 수색을 이어면서 선박 운항 기록, 화재 발생 지점 등을 토대로정확한 사고 경위도 조사하고 있다.

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