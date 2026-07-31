‘李대통령 명예훼손’ 혐의 모스탄 출국정지 유지…“항소할 것”

이재명 대통령이 어릴 적 소년원에 수감됐다는 등 허위사실을 유포해 명예를 훼손했다는 혐의를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 전 미국 리버티대 교수가 법무부의 출국정지 처분을 취소해달라고 소송을 냈으나 법원이 받아들이지 않았다. 이에 따라 다음 달 15일까지인 출국정지 처분의 효력은 유지된다.

이재명 대통령 명예훼손 혐의를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 지난 6월 24일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

31일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정3단독 김태환 부장판사는 탄 전 교수가 법무부 장관을 상대로 낸 출국정지 연장처분 취소소송에서 7월1일자 처분에 대한 취소 청구를 각하했다. 나머지 청구는 기각했다.

이날 재판부가 판단한 출국정지 처분은 총 2건이다. 재판부는 이중 7월1일자로 내려진 출국정지 처분의 경우 본안 심리 없이 각하를, 내달 15일까지인 출국정지 처분에 대한 취소청구는 기각했다. 이번 판결로 탄 전 교수는 다음 달 15일까지 출국이 정지된다.

탄 전 교수 측은 선고 직후 항소하겠다는 입장을 밝혔다.

탄 전 교수는 지난해 미국 워싱턴DC에서 열린 기자회견 등에서 “이 대통령이 청소년 시절 집단 성폭행과 살인 사건에 연루돼 소년 원에 수감됐다”는 내용의 허위 사실을 유포한 혐의를 받고 있다.

지난해 7월 고발을 접수한 서울경찰청 사이버수사대는 올해 4월 ‘외국인이 외국에서 저지른 범죄에 해당해 공소권이 없다’며 각하했다. 이후 검찰은 피해자인 이 대통령이 국내에 있다는 점을 근거로 재수사를 요청해 수사가 재개됐다.

경찰은 5월 한국에 들어온 탄 전 교수가 출석 요구에 불응하자 출국정지하고 한 차례 비공개로 불러 조사한 뒤 1일 검찰에 송치했다. 서울중앙지검 형사1부(부장검사 이주희)는 16일 탄 전 교수를 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 명예훼손 혐의로 불구속 기소했다.

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