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이준석 “증시 폭락 책임…김용범 정책실장 경질해야”

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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“국민연금 주가 방어 동원 의혹…분식회계급 국정 운용” 강력 비판
개혁신당 이준석 대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
개혁신당 이준석 대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

 

개혁신당 이준석 대표가 최근 주식시장의 급락 및 변동성 확대와 관련해 정부 정책 당국의 책임론을 제기하며 김용범 정책실장의 경질을 요구했다.

 

이 대표는 30일 열린 최고위원회의에서 “가벼운 발언으로 시장의 불안정성을 가중시키는 김용범 정책실장의 경질이 대책”이라며 당국의 미흡한 시장 대응을 강하게 비판했다.

 

이 대표는 최근 증시 변동성의 주요 원인으로 지목된 개별종목 레버리지 ETF를 언급하며 정책 당국의 판단 미스를 지적했다. 그는 “경마만 해도 걷은 돈의 73%는 반드시 참가자에게 돌려주는데, 정부가 5월에 열어준 개별종목 레버리지에는 바닥이 없다”고 비판했다.

 

이어 국민연금의 국내 주식 투자 한도 운용과 관련해 주가 방어 동원 의혹도 제기했다. 이 대표는 “정부는 국민연금이 국내 주식에 넣을 한도도 14.9%에서 20.8%로 늘려줬고, 그 여력을 지수가 오르는 동안 다 썼다”며 “국민의 노후자금을 선거 앞두고 주가 방어자금으로 썼다면 큰 불장난이며, 증시 다음은 국민연금이 될 것”이라고 경고했다.

 

이 대표는 최고위원회의 종료 후 기자들과 만난 자리에서도 “정부가 국민을 상대로 분식회계에 가까운 행위를 한 것이라면 정권이 무너져도 할 말이 없다”며 강도 높은 비판을 이어갔다.


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