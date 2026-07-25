김혜수, 트레이닝복 입고 활짝…비현실적 비율

배우 김혜수가 촬영장 비하인드 사진을 공개했다.

김혜수는 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 작품 촬영을 준비하는 김혜수의 모습이 담겼다. 편안한 트레이닝복 차림으로 한적한 도로를 걸었다.

품이 넉넉한 상·하의를 입었지만 늘씬한 비율과 밝은 표정으로 눈길을 끌었다. 또 다른 사진 속 김혜수는 헤어 스타일링을 받으며 커다란 샌드위치를 손에 든 채 눈을 감고 미소를 지었다.

김혜수는 오는 31일 오후 8시 공개되는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 내세워 활동하는 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 감당하기 어려운 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 담은 블랙코미디다.

김혜수는 극 중 자수성가한 인기 인플루언서 경희 역을 맡았다. 배우 조여정, 김지훈, 김재철 등과 호흡을 맞춘다.

<뉴시스>

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