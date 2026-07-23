"인간 최대 수명은 156세"…러 연구진이 밝혀낸 인간 수명 상한선

인간이 최대 156세까지 살 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

22일(현지 시간) 미국 온라인 매체 업워디(Upworthy)는 러시아 스콜코보과학기술연구소 연구진이 국제학술지 'npj 에이징(npj Aging)'에 발표한 연구 결과를 인용해 이같이 보도했다.

인간이 최대 156세까지 살 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

연구진은 노화 과정에서 축적되는 '체세포 돌연변이'가 인간의 수명을 얼마나 단축하는지 수학적 모델을 통해 분석했다.

체세포 돌연변이는 환경적 요인이나 DNA 복제 과정에서 발생한 오류로 신체 세포의 유전정보가 변하는 현상이다. 이러한 돌연변이는 일생에 걸쳐 축적돼 세포를 손상시키고 기능을 떨어뜨리며, 노화를 촉진하는 요인으로 알려졌다. 현재까지 세포에 쌓인 돌연변이 손상을 되돌릴 수 있는 치료법은 없다.

연구진은 체세포 돌연변이를 제외한 다른 노화 요인이 모두 제거됐다고 가정한 모델을 만들었다. 분석 결과, 인간은 최대 156세까지 살 수 있는 것으로 나타났다.

이들은 이러한 돌연변이 손상이 특히 신경세포와 심근세포에 집중된다는 점에 주목했다. 뇌의 신경세포와 심장의 심근세포는 대부분 재생되지 않는 조직이어서 손상이 그대로 누적되는 반면, 간처럼 재생 능력이 뛰어난 조직은 세포를 지속해서 교체함으로써 돌연변이의 영향을 상쇄하는 것으로 나타났다. 세계보건기구(WHO) 통계에서 심장질환과 치매가 주요 사망 원인으로 꼽히는 것도 이와 무관하지 않다는 게 연구진의 설명이다.

조던 와이스 뉴욕대 그로스먼 의과대 교수는 뉴스위크와의 인터뷰에서 "독립적이고 건강한 삶을 앗아가는 질환은 재생되지 않는 조직에 집중된다"며 "뇌와 심장 세포의 DNA를 보호하는 것이 더 어렵지만 가치 있는 과제"라고 말했다.

연구진은 체세포 돌연변이 외에도 미토콘드리아 기능 장애와 후성유전학적 변화, 텔로미어 단축, 단백질 항상성 상실 등 다른 생물학적 노화 요인들 역시 배제하지 않았다.

에글레 파비데 재생의학 연구자는 뉴스위크에 "세포에 쌓이는 DNA 손상이 인간이 무한정 살 수 없는 이유 중 하나임을 보여준다"며 "동시에 우리 몸이 복잡한 체계라는 점도 보여준다"고 평가했다.

전문가들은 건강수명을 늘리기 위한 생활 습관의 중요성을 강조한다. 미국 국립보건원(NIH)은 금연과 적정 체중 유지, 충분한 수면, 권장 백신 접종, 정기적인 암 검진, 고혈압·고콜레스테롤 관리 등을 건강한 노화를 돕는 방법으로 제시하고 있다.

<뉴시스>

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