[세계타워] 정권 재창출로 가는 길

2009년 언론사에 입사해 6개월의 수습 기간을 마친 뒤 처음 배정받은 출입처가 국회였다. 당시 언론에선 한나라당을 두고 ‘한 지붕 두 가족’, 친박(친박근혜)계는 ‘여당 속 야당’이라 불렀다. 정권 창출을 이끈 친이(친이명박)계가 18대 총선 공천권을 쥐고 친박(친박근혜)계 중진 의원들을 대거 컷오프한 이른바 ‘공천 학살’의 여파로 양측의 갈등이 극에 달했을 때였다. 식당에서 상대 계파의 정치인을 만나면 그대로 발길을 돌려 다른 식당으로 옮길 정도로 감정의 골이 깊었다. 일부 보좌진들은 점심 약속을 잡을 때 미리 식당에 연락해 예약자 명단을 확인하기도 했다.



두 계파 간 살벌한 신경전이 악재로만 작용한 것은 아니었다. 기업가, 교수 출신 인사들이 주축이 됐던 친이계는 실용·성과주의 행정을 표방했고, 친박 인사들은 정통 보수 정당의 계보를 근간으로 삼고 원칙과 신뢰를 중시했다. 각종 정책과 국정 운영 방향을 두고 양측이 치열하게 부딪칠 수밖에 없었다. 한쪽은 비즈니스적 결합체라는 비판 속에서도 유연성과 효율을 추구했고, 다른 한쪽은 변화에 둔했지만 강한 결속력으로 명분을 지켰다. 출발부터 너무 달랐던 두 계파가 경쟁하는 과정에서 자연스럽게 상호 보완작용을 일으켰고, 이는 당의 외연을 확장하는 효과로 이어졌다.

박세준 정치부 차장

2010년 6월29일 ‘세종시 수정안’의 국회 본회의 부결은 계파전의 중대한 변곡점이 됐다. 이명박정부가 행정수도 이전 대신 세종시를 교육·과학도시로 탈바꿈하는 구상을 내놨지만, 당시 박근혜 전 대표가 직접 반대 토론까지 나서 본회의 통과를 막았다. 여당이 낸 법안을 여당 스스로 좌초시키며 정부 국정 운영에 막대한 타격을 입게 될 것이란 분석이 나왔지만, 이명박 대통령과 친이계는 국회 결정을 겸허히 수용하겠다는 뜻을 밝혔다. 양측이 더 이상 확전을 자제하면서 이듬해 큰 잡음 없이 ‘박근혜 비상대책위원회’가 출범했고, 기존 지지층에 정치적 요충지 충청권 민심까지 더해지며 정권 재창출이라는 결실로 이어졌다.



8·17 전당대회를 앞둔 지금의 여권에서도 계파 갈등은 진행형이다. 올해 초 조국혁신당과의 합당 논쟁부터 당원권 강화를 명분으로 한 ‘1인1표제’ 도입, 특정 종교 세력의 전당대회 개입 논란까지 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계가 사사건건 맞붙고 있다. 일각에서는 계파전 수위가 지나치게 고조되는 것에 우려를 나타내기도 한다. 건전한 정책과 비전 경쟁 대신 상대를 멸절해야 할 적으로 다루며 계파 지지층 결집에만 열을 올리고 있다는 것이다. 하지만 치열한 계파 갈등 자체가 비극이 되는 것은 아니다. 서로 다른 정책과 비전으로 경쟁하면서 이를 정당의 역동성을 살리는 동력으로 활용하면 된다.



치열했던 경쟁의 끝은 승복과 통합이 돼야 한다. 전당대회의 결과를 겸허히 수용하고 새로 선출된 지도부에 힘을 실어주는 자세가 절실하다. 정권 재창출이라는 공동의 목표를 향해 상호 보완해 나가는 지혜가 필요하다. 특히 이재명정부와 여당이 처한 현실은 결코 한가하지 않다. 취임 초 70%대였던 국정 지지율이 빠르게 하락하며 민심의 경고등이 켜졌고, 부동산·주식 시장 불안과 고물가·고환율 등 대외 여건도 호의적이지 않은 상황이다. 국민 참정권 침해 사태와 공소취소, 검찰 보완수사권 논란도 피로감을 더해주는 요소다. 극심한 계파 싸움의 결과를 수습할 시간은 불과 2년밖에 남지 않았다. 2028년 총선을 앞둔 시점에도 소모적인 신경전이 반복되고 있다면, 그 끝은 정권 재창출이 아닌 집단 몰락뿐이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지