말랑한 촉감에 스트레스도 '꾹'…日 초등생 사로잡은 '힐링 장난감'

말랑한 촉감을 즐기는 장난감 '스퀴시'가 일본 초등학생들 사이에서 심리적 안정과 스트레스 해소를 돕는 이른바 '힐링 장난감'으로 인기를 끌고 있다.

지난 26일 일본 도야마TV에 따르면 최근 일본 어린이들 사이에서 우레탄이나 실리콘 등 부드러운 소재로 만든 장난감인 스퀴시가 유행하고 있다.

말랑한 촉감을 즐기는 장난감 '스퀴시'가 일본 초등학생들 사이에서 심리적 안정과 스트레스 해소를 돕는 이른바 '힐링 장난감'으로 인기를 끌고 있다. 인스타그램 캡처

스퀴시는 손으로 쥐거나 누르면 천천히 원래 모양으로 돌아오는 장난감이다. 특유의 말랑한 촉감과 다양한 생김새로 SNS에서도 화제를 모으고 있다.

초등학교 2학년 아카리 양은 스퀴시 약 70개를 모을 정도로 이 장난감에 푹 빠져 있었다. 아카리 양은 "스퀴시가 없으면 못 살 것 같다"고 말했고, 친구 유카리 양도 "없어지면 정말 슬플 것 같다"고 했다.

도야마시의 한 매장에서는 스퀴시가 300엔(약 2700원)부터 2600엔(약 2만3300원)에 판매되고 있었다. 한 초등학교 4학년 학생은 "치과 치료를 받은 뒤 선물로 사달라고 한다"며 "친구들 대부분이 가지고 있다"고 말했다.

호리타 슈고 메이지대 법학부 교수는 스퀴시의 인기 요인으로 안정감과 치유, 새로운 자극, 스트레스 해소 등 네 가지를 꼽았다.

호리타 교수는 "스트레스를 받기 쉬운 현대 환경에서는 이른바 '힐링 장난감'이 잘 맞는다"며 "마음을 진정시키는 도구로 인기를 끄는 것도 충분히 이해할 만하다"고 설명했다.

특히 스퀴시의 쫀득하면서도 천천히 원래 모양으로 돌아오는 촉감이 사람의 피부와 비슷해 심리적 안정감을 줄 수 있다고 분석했다. 스퀴시가 서서히 원래 모양을 되찾는 움직임도 마음을 차분하게 만드는 요인으로 꼽았다.

또 디지털 기기에 익숙한 세대에게는 손으로 직접 만지는 아날로그 경험이 새로운 자극으로 다가올 수 있다고 봤다. 이러한 촉감이 어린이뿐 아니라 성인들까지 스퀴시에 빠져들게 하는 요인이라는 설명이다.

호리타 교수는 뇌가 가장 피로해지는 저녁 시간 이후나 집중력이 필요한 일을 시작하기 전에 스퀴시를 만지는 것이 도움이 될 수 있다고 조언했다. 다만 이번 유행은 수개월에서 1년 정도가 지나면 잦아들 것으로 내다봤다.

<뉴시스>

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