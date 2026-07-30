삼성전자 "미국 테일러 팹2 연말 착공…추가 LTA 협상완료 단계"

삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 대응하기 위해 미국 텍사스주 테일러에 두 번째 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 올해 말 착공한다.

2030년 양산을 목표로 생산능력을 늘리는 동시에 메모리 공급 부족 장기화에 대비해 주요 글로벌 데이터센터·AI 고객들과 장기공급계약(LTA)을 확대하는 등 중장기 성장 전략을 본격화한다.

삼성전자가 인공지능(AI) 메모리의 수요 급증에 힘입어 올해 2분기 90조원에 달하는 사상 최대 영업이익을 달성했다. 삼성전자는 올 2분기 연결 기준 매출 171조4995억원, 영업이익 89조4924억원의 확정 실적을 30일 발표했다. 사진은 이날 서울 서초구 삼성전자 사옥.

삼성전자는 30일 올해 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "현재 파운드리 선단 공정 생산능력(CAPA) 증설 속도가 수요를 따라가지 못하고 있다"며 "미국 테일러 팹1은 2026년 가동 준비를 계획대로 진행 중이며 이후 2나노 생산능력을 단계적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "증가하는 고객 수요에 적기 대응하고자 미국 테일러 팹2 역시 2030년 양산을 목표로 올해 말 공사 착수를 준비 중"이라며 "1.4나노 공정에 대한 고객 문의 증가에 따라 추가 팹 확보도 검토하고 있다"고 말했다.

삼성전자는 파운드리 사업 회복세가 가팔라지고 있다고 평가했다.

전 노드에서 가동률이 지난해보다 개선됐으며, 특히 8나노 이하 선단 공정은 최대 수준의 가동률을 기록하고 있다는 설명이다.

삼성전자는 "선단 공정 매출 비중이 전체의 과반을 상회할 것으로 예상한다"며 "특히 올해 2나노 수주 과제 수는 전년 대비 2배 이상으로 크게 확대될 전망"이라고 밝혔다.

하반기에는 2나노 2세대 공정 양산에 돌입하고 가동률과 수율 개선, 가격 인상 효과가 더해져 수익성이 큰 폭으로 개선될 것이라고 덧붙였다.

흑자 전환 시점에 대해서는 "가까운 시일 내 가능할 것으로 전망한다"고 밝혔다.

삼성전자는 AI 서비스 확대로 메모리 공급 부족 현상이 내년 이후까지 장기화할 것으로 내다봤다.

삼성전자는 "내년 메모리 수요 대비 공급 격차는 올해보다 더욱 커질 것이 명확하다"며 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 확대로 서버와 솔리드스테이트드라이브(SSD), 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가세가 이어질 것으로 예상했다.

안정적인 수요처 확보를 위한 장기공급계약(LTA) 확대 성과도 앞두고 있다.

삼성전자는 "주요 5대 글로벌 데이터센터 고객과는 이미 계약을 완료했으며, AI 수요와 연관된 추가 5개 대형 고객과도 협상 완료 단"라고 강조했다.

업계에서는 삼성전자가 언급한 주요 5대 글로벌 데이터센터 고객을 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글, 메타, 오라클 등 글로벌 빅테크를 의미하는 것으로 해석한다.

삼성전자는 협상이 완료되면 현재 중장기 생산계획 기준으로 계획 중인 장기계약 비중 60∼70%를 충분히 달성할 수 있을 것으로 전망했다.

그러면서 "다년 공급 계약 이행 관련 구속력을 높이는 차원에서 다년간 보유하는 예치금 성격의 선수금을 상당 규모로 계약 조건에 포함했고, 이 중 4분의 1 수준에 해당하는 금액을 이미 수취했다"며 "추가 계약 진행에 따라 전체 선수금 규모는 더욱 늘어날 예정"이라고 밝혔다.

삼성전자는 D램뿐 아니라 "낸드 사업에서도 주요 고객사들과의 다년 계약을 통해 중장기적 사업 가시성을 제고하고 있다"고 덧붙였다.

하반기에는 HBM4(6세대) 공급이 본격화함에 따라 HBM 시장에서 SK하이닉스와 주도권 다툼이 예상된다.

삼성전자는 3분기 HBM4 매출이 전 분기 대비 3배 이상 증가하고, 하반기에는 HBM4가 전체 HBM 매출의 60% 이상을 차지할 것으로 전망했다.

하반기에는 HBM 점유율도 D램 점유율과 비슷한 수준까지 끌어올린다는 목표도 제시했다. 올해 1분기 기준 삼성전자의 전 세계 D램 시장 점유율은 38% 수준이다.

한편 삼성전자는 미국주식예탁증서(ADR) 상장과 관련해서는 "현재 안정적인 현금 창출력을 확보하고 있어 신규 자금 조달 목적의 ADR 발행은 검토하고 있지 않다"면서도 "중장기 주주가치 제고 차원에서 다양한 방안 가운데 하나로 열어두고 검토할 수 있는 사안"이라고 밝혔다.

<연합>

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