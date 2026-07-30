패스트레인, 중국 메이베이와 의료미용 서비스 업무협약 체결

사진 : 패스트레인 제공

의료미용 서비스 추천 플랫폼 '여신티켓'을 운영하는 주식회사 패스트레인(대표 손승우)은 중국 의료미용 추천 플랫폼 메이베이(美呗)와 국경 간 의료미용 서비스 협력을 위한 업무협약을 맺었다고 30일 밝혔다.

협약식은 지난 22일 중국 쓰촨성 청두에 있는 메이베이 본사에서 열렸다. 양사는 한국과 중국 이용자에게 상대국의 의료미용 서비스를 추천하는 양방향 송객 체계를 갖추기로 했다.

이번 협약에 따라 여신티켓은 한국을 찾는 중국인 이용자에게 국내 의료미용 서비스를 추천하고, 메이베이는 중국을 찾는 한국인 이용자에게 현지 의료미용 서비스를 안내한다.

양사는 앞으로 ▲이용자 자원 공유를 통한 양방향 서비스 추천 ▲API 연동을 통한 이용자 인증·주문 상태·결제 정보 등 플랫폼 기능 제공 ▲국경 간 결제 절차와 외환 규정 준수 방안 ▲이용자 상담과 불만 처리 등 고객 지원 체계 마련을 중심으로 협력 방안을 넓혀갈 계획이다.

사진 : 패스트레인 제공

2011년 세워진 메이베이는 중국 전역에 걸쳐 2,000곳이 넘는 병원과 1만 2,000명 이상의 의사 네트워크를 갖춘 의료미용 추천 플랫폼으로, 쓰촨과 충칭 등 중국 서부 지역을 중심으로 고가 수술형 의료미용 분야에 강점을 지니고 있다.

여신티켓은 국내 피부 시술 추천 플랫폼으로, 최근 해외 이용자를 끌어들이기 위해 여러 언어 서비스와 해외 파트너십을 넓혀가고 있다.

패스트레인 관계자는 "이번 협약은 한국과 중국 양국의 의료미용 서비스를 서로의 이용자에게 이어주는 국경 간 협력의 첫걸음"이라며 "메이베이와 손잡고 여신티켓 이용자에게는 더 다양한 나라의 의료미용 서비스 선택지를 제공하고, 중국 이용자에게는 믿을 수 있는 한국 의료미용 정보를 전달할 수 있도록 협의를 이어가겠다"고 말했다.

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