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장동혁 “국내 증시 홀짝 도박판 돼…국조·특검해야”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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장동혁 국민의힘 대표가 30일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 30일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

장동혁 국민의힘 대표는 30일 국내 증시 폭락과 관련해 정부의 실정을 비판하면서 “국정조사와 특검을 통해 수사해야 할 범죄행위”라고 주장했다.

 

장 대표는 이날 오전 국회에서 최고위원회의를 열고 “증시가 홀짝 도박판이 됐다. 이건 단순한 실정을 넘어서서 국정조사하고 특검을 통해서 수사해야 할 거의 범죄행위에 가까워졌다. 범죄행위다”라며 이같이 말했다. 

 

장 대표는 “현실 상황 인식을 못 하고 대통령도 빚 내서 투자하라고 했다가 이 지경까지 왔는데 남의 일처럼 침묵만 하고 있다”며 “청와대 정책실장은 국민 염장만 지르는 말만 하고 있다. 이제 국정조사와 특검이 답인 거 같다”고 했다.

 

또 김용범 정책실장을 겨냥해 “브라질에서 ‘우리만 그런 게 아니다, 개인 투자자들 역동성 때문’이라며 국민들 염장을 지르는 구질구질한 변명을 늘어놓았다. 한마디만 더 보태면 (김 정책실장은) 한국으로 오는 비행기 못 탈 수도 있다”고 했다. 

 

또 장 대표는 조정식 국회의장의 대통령 연임 개헌 관련 발언에 대한 비판을 이어가며 “음모론이라 주장하지 말고 대통령 입에서 ‘연임은 없다’ 이 다섯 글자만 얘기하면 끝날 일”이라고도 했다.


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