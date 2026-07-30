무학여고 등 서울 관내 8개교, 남녀공학 전환…“학령인구 변화 대응”

무학여고, 정원여중, 성심여중·여고 등 8개교가 남녀공학으로 전환된다.

서울시교육청은 30일 2027~2028학년도 남녀공학 전환을 신청한 11개교 중 8개교를 전환 대상학교로 최종 확정했다고 밝혔다. 앞서 5월 중학교 5곳, 고등학교 6곳(일반 4·특성화 2)이 전환을 신청했고, 서울시교육청은 신청 학교를 대상으로 학생배치계획 및 배정 여건, 전환 필요성, 학교운영위원회 심의 절차 등을 종합적으로 심층 검토했다.

그 결과 2027학년도 전환 신청 9곳 중 7곳(정원여중·성심여중·한양중·한양과기고·신정여중·서울신정고·무학여고)과 2028학년도 전환 신청 2곳 중 1곳(성심여고) 등 8곳이 남녀공학 전환 ‘적정’으로 최종 결정됐다.

이들 학교에는 학교당 3년간 총 3억원(운영비 2억4000만원, 인건비 6000만원)의 전환 지원금이 지급된다. 또 화장실·탈의실·보건실 등 편의시설 확충 및 개선을 위해 시설사업비도 차등 지원된다.

서울시교육청은 “이번 남녀공학 전환 확정을 통해 학생들의 통학 여건이 개선되고 수요자 중심의 교육환경이 조성될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 학령인구 변화에 선제적으로 대응해 서울 교육의 경쟁력을 높이고 학생들의 학습권을 보장해 나가겠다”고 밝혔다.

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