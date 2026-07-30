LG엔솔 2분기 영업이익 1천133억…ESS 사업 확대로 적자 탈피

LG에너지솔루션[373220]이 북미 에너지저장장치(ESS) 생산능력과 중저가 전기차(EV) 배터리 사업 확대 효과 등으로 올해 2분기에 이전 분기와 비교해 흑자로 전환했다.

LG에너지솔루션은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 1천133억원으로 지난해 동기보다 77% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 밝혔다.

매출은 7조5천602억원으로 작년 동기 대비 24.8%, 지난 1분기 대비 15.3% 증가했다.

LG에너지솔루션은 적자를 낸 지난 1분기(영업손실 2천78억원)와 비교하면 흑자로 전환했다. 이로써 지난해 4분기부터 2개 분기 연속 이어진 적자에서 벗어났다.

2분기 실적에는 미국 인플레이션 감축법(IRA) 상 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 금액 2천410억원이 반영됐다.

이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "EV용 중저가 제품과 원통형 배터리 출하 증가, 북미 ESS 생산능력 확대 등에 힘입어 전분기보다 매출이 증가했다"며 "특히 ESS는 북미와 유럽을 중심으로 출하가 확대되며 전분기 대비 30% 이상 성장하며 큰 폭의 성장세를 이어갔다"고 밝혔다.

이어 "2분기 손익은 유럽 지역 가동률 개선과 고수익 제품인 원통형 판매 비중 확대, 북미 ESS 생산 증대를 통한 점진적 고정비 부담 축소 등에 힘입어 흑자 전환했다"고 말했다.

올해 상반기 기준으로 LG에너지솔루션은 매출 14조1천152억원을 기록하며 전년 동기 대비 10.5% 성장했다. 상반기 누적 영업손실은 945억원으로 집계됐다.

매출 성장에는 북미 ESS 사업 성장이 두드러졌다.

수요 변화에 대응해 EV 생산능력을 ESS로 전환하면서 매출이 전년 동기 대비 4.6배 성장했고 전사 매출 비중도 20% 후반까지 확대됐다. 상반기에는 최종 고객사가 하이퍼스케일러(거대 데이터센터 운영사)인 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트를 포함해 3조원 이상의 신규 수주 계약을 확보했다.

아울러 LG에너지솔루션은 지난 5∼6월 GM 조인트벤처(JV) 2기와 혼다 JV에서 ESS 생산라인 가동을 시작했으며 연말까지 북미 50GWh(기가와트시) 이상의 ESS 생산능력을 확보할 계획이다.

EV 사업은 고전압 미드니켈, LFP 등 중저가 솔루션과 46시리즈 본격 출하를 통해 유럽과 아시아의 가동률이 개선되며 성장세를 이어갔다. 특히 원통형 제품의 경우 46시리즈의 안정적인 양산과 2170 제품의 견조한 수요로 출하량이 전년 대비 1.5배 증가했다.

LG에너지솔루션은 AI 기술 확산과 데이터센터 투자 확대에 따라 안정적인 전력 수급 수요를 위해 ESS 시장 성장이 지속될 것으로 전망했다.

또 AI 데이터센터를 중심으로 전력망에 연결하는 대신 자체 전력 인프라를 구축하는 계량기 뒷 단의 전력 소비 영역인 BTM(Behind The Meter) 수요가 늘어나면서 전력 부하 변동성을 줄이기 위한 배터리 에너지저장시스템(BESS)을 비롯해 무정전전원장치(UPS)·배터리백업유닛(BBU) 등 배터리 적용 분야도 더 다양해질 것으로 전망했다.

LG에너지솔루션은 가파른 북미 전력 수요 성장에 발맞춰 올해 파우치 리튬인산철(LFP) 중심의 ESS 생산능력을 안정적으로 확대하고 내년에는 각형 라인까지 확보할 계획이다.

전기차 배터리 시장에서 LG에너지솔루션은 차세대 EV 솔루션 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다. 이를 위해 다양한 제품 라인업과 국내·미국 등 지역별 생산 역량을 기반으로 고객별 요구에 유연하게 대응하고 10분 내 급속충전 기술 확보와 안전성 제고를 위한 자체 팩 설계에 집중한다.

이날 LG에너지솔루션은 ESS 수익성 개선 및 수주 모멘텀 확대, EV 수주 기회 확보 및 가동률 개선, 제품 고도화 및 차세대 전지 준비 등 성장을 가속하는 하반기 중점 추진 계획을 발표했다.

<연합>

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