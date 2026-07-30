신정환, 수감 생활 언급 “뉴스만 보고 ‘전국노래자랑’ 가끔 시청”

유튜브 채널 ‘닭터신’ 화면 캡처

방송인 신정환이 과거 수감 생활을 떠올렸다.

29일 유튜브 채널 ‘닭터신’에는 ‘탁재훈 오빠 미안, 노빠꾸 찍고 닭터신에서 입 터진 배윤정’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안무가 배윤정은 “2010년과 2011년에 돈을 많이 벌었다”고 말했다. 이에 신정환은 “2010년은 누구에게는 정말 최고의 해였지만…”이라며 말을 흐렸고, 배윤정은 “과거인데 뭐 어떠냐”며 당시를 언급했다.

신정환은 지난 2010년 해외 원정도박 혐의로 실형을 선고받아 수감 생활을 했다. 당시 필리핀 세부 카지노에서 바카라 도박을 한 혐의 등으로 기소됐으며, 징역 8개월을 선고받은 뒤 약 6개월 만에 가석방됐다.

수감 생활에 대한 이야기도 전했다. 그는 교도소에서 TV를 볼 수 있느냐는 질문에 “TV는 잘 못 본다. 뉴스가 나오고 가끔 ‘전국노래자랑’ 같은 프로그램을 한 번씩 보여준다”고 답했다.

이어 배윤정이 문화체육부 장관 표창을 받은 경험을 이야기하며 “나라에서 주는 상을 받으면 범죄 감경이 된다고 하더라”고 묻자, 신정환은 “진짜 그런 건 있다고 하더라. 판사님이 감경해 주신다고 들었다”고 말했다.

그러면서 “저도 국방부 장관상, 참모총장상, 문화체육부 장관상까지 받았는데 (원정도박이) 너무 셌다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 신정환은 2017년 자숙 끝에 방송 활동을 재개했지만 이후 지상파보다는 유튜브와 웹예능 등을 중심으로 활동을 이어가고 있다.

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