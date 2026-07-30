낮 최고 39도까지 또 올라간다…경남권은 폭염중대경보 [오늘날씨]

목요일인 30일에도 전국적인 무더위와 열대야가 이어지겠다.

지난 29일 대구에 폭염경보가 발효된 가운데 한 건설 현장 작업자가 냉수를 마시며 열기를 식히고 있다. 연합뉴스

경남권은 최고 체감 온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 더위가 예상되므로 야외활동을 최대한 자제해야겠다.

전날 최고 기온이 40.3도를 기록했던 경남 양산시를 비롯해 김해시·밀양시·의령군·창녕군에는 폭염중대경보가 발령된다.

기상청은 폭염중대경보가 발표된 경남권을 중심으로 극단적인 더위가 예상된다며, 해당 지역 주민들의 건강관리 유의를 당부했다.

전국 대부분 지역이 최고 체감온도가 33도 이상(남부지방 중심 35도 이상)으로 무덥겠으니 온열질환 예방에 힘써야 한다.

무더위가 이어진 지난 28일 서울 동작구 기상청 모니터에 현재 기온(왼쪽)과 체감 기온을 보여주는 화면이 표시되고 있다. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 25.6도, 인천 25.8도, 수원 24.9도, 춘천 23.6도, 강릉 29.0도, 청주 26.1도, 대전 24.5도, 전주 24.8도, 광주 25.2도, 제주 27.8도, 대구 27.2도, 부산 27.5도, 울산 27.0도, 창원 28.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 34도, 인천 33도, 수원 32도, 춘천 34도, 강릉 36도, 대전 34도, 청주 35도, 광주 34도, 전주 35도, 부산 35도, 울산 36도, 대구 37도, 제주 34도 등으로 예상된다.

특히 양산과 김해는 오후 3시대를 전후해 낮 최고기온이 39도까지 오를 것으로 예상된다.

아울러 당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야도 지속되겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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