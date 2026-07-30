문체위, 30일 축구협회 청문회…정몽규·홍명보 출석·답변 주목

국회 문화체육관광위원회는 30일 대한축구협회 운영 전반을 점검하기 위한 청문회를 개최한다.



이번 청문회는 축구 국가대표팀이 졸전으로 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 이후 추진됐다.

정몽규 전 대한축구협회장(왼쪽)과 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 체회의 대한축구협회에 대한 청문회에 출석하고 있다. 연합뉴스

문체위는 청문회에서 위르겐 클린스만 전 대표팀 감독과 홍명보 전 감독의 선임 과정, 협회의 밀실 운영 의혹 등을 들여다볼 전망이다.



청문회에는 홍 전 감독과 정몽규 전 축구협회장이 증인으로 출석할 전망이다.



이용수 축구협회 부회장, 김승희 전무이사 등도 증인에 포함됐다.



박지성 '케이(K)-축구 혁신위원회' 공동위원장, 유승민 대한체육회장 등은 참고인으로 채택된 가운데 박 위원장은 이미 청문회에 참석하지 않겠다는 의사를 밝혔다.



이와 함께 증인으로 채택된 이임생 전 협회 기술총괄이사(현 캄보디아 나가월드 테크니컬 디렉터)와 박항서 전 부회장(현 태국 2부 깐짜나부리 파워 FC 감독) 등도 참석하지 않을 예정이다.



이에 따라 일각에선 '맹탕 청문회'가 될 수 있다는 우려도 나온다.

<연합>

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