검찰개혁·지선 책임론…민주당 첫 TV토론 난타전

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 후보들이 첫 TV토론에서 검찰개혁과 지방선거 책임론 등을 놓고 정면충돌했다.

김민석 후보는 29일 토론에서 정청래 후보가 당대표 재임 당시 보완수사권 폐지를 위한 형사소송법 개정안 처리를 지연시켰다고 주장했다. 정 후보는 “정부안대로 공소청·중수청법을 처리했다면 당원들이 난리가 났을 것”이라며 정부가 법안을 제출하거나 정식으로 처리를 요청한 적이 없다고 맞섰다.

김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 서울 마포구 MBC에서 열린 당대표 후보자 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

김 후보와 송영길 후보는 6·3 지방선거에서 서울시장 선거 등에 패한 책임도 정 후보에게 돌렸다. 정 후보는 전국적으로는 승리한 선거였다면서도 “서울을 탈환하지 못한 것은 마음이 아프다”고 말했다.

김 후보는 친청계 최고위원 후보 3명을 모두 본경선에 진출시키기 위해 지지자들이 투표자의 출생월이나 생일 홀짝에 따라 후보 조합을 나눠 찍자고 한 ‘분산투표’ 전략도 문제 삼았다. 그는 이를 “노골적인 구태 정치”라고 비판했고, 정 후보는 “당원들의 자발적인 행동”이라고 반박했다. 정 후보는 당원들의 자발적인 선거운동이라고 반박했다.

송 후보는 정 후보의 과거 한·미 자유무역협정(FTA) 반대 이력과 조작기소 특검법의 공소취소 조항을 집중적으로 문제 삼았다.

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