포항시, AI·SW 인재 양성 허브로 도약… ‘동북권 ICT콤플렉스’ 개소

포항시가 경북·대구·강원을 아우르는 AI·SW 인재양성 거점인 동북권 ICT콤플렉스 개소식을 갖고 지역 산업의 디지털 전환 및 미래 인재 양성에 본격 나선다.

포항시는 29일 첨단해양R&D센터에서 개소식을 열고 AI·SW 교육과 산업 디지털 혁신을 이끌 동북권 거점의 공식 출범을 알렸다고 밝혔다.

포항시는 29일 첨단해양R&D센터에서 개소식을 갖고 AI·SW 교육과 산업 디지털 혁신을 이끌 동북권 거점의 공식 출범을 알린 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

동북권 ICT콤플렉스는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 지원하는 포항시 ‘ICT이노베이션스퀘어 확산사업’의 핵심 교육·실습 거점으로 AI·SW 전문인력을 양성하고 지역 산업의 AX(AI 전환)를 지원하기 위해 구축됐다.

이를 위해 AI, 블록체인, 데이터, 네트워크, 사물인터넷(IoT) 등 디지털 신기술 교육을 비롯해 AI·SW 개발자 양성과정, 취·창업 지원 프로그램 등을 운영한다.

특히 지역 기업과 연계한 프로젝트형 실습과 글로벌 빅테크 기업 협력 교육, 지역 특화산업 맞춤형 교육을 통해 현장 중심의 실무형 인재를 육성할 계획이다.

이날 개소식에는 박용선 포항시장과 김철수 포항시의회의장, 이춘우 경북도의회 부의장, 박시균 경북도 메타AI과학국장, 과학기술정보통신부 및 관계기관, 교육기관 관계자, 시민 등 100여 명이 참석했다.

행사는 사업 경과보고와 환영사, 축사, 개소 기념 퍼포먼스, 시설 투어 등의 순으로 진행됐다.

이어 시민과 교육생을 대상으로 ‘AI, 아는 만큼 일상이 달라진다’를 주제로 한 특별강연이 열려 생성형 AI 활용법과 실생활 적용 사례를 소개했다.

기존 김천에서 운영중이던 동북권 거점 기능을 포항으로 이전해 조성된 ‘동북권 ICT콤플렉스’는 철강, 이차전지, 바이오, 수소, 로봇 등 미래 신산업이 집적된 포항의 산업 기반과 포스텍·한동대를 중심으로 한 산·학·연 혁신역량을 바탕으로 청년과 재직자의 디지털 교육 수요를 충족하고, 산업 현장과 연계한 AI·SW 교육의 활용성을 극대화할 것으로 기대된다.

시는 첨단해양R&D센터 9층에 AI·SW 교육장 2곳과 오픈랩, 테스트베드, 3D프린터실 등 교육·실습 인프라를 구축했다.

이를 기반으로 경북·대구·강원의 인재와 산업을 연결하고 지역 산업의 디지털 경쟁력을 높이는 AI·SW 혁신 거점으로 육성해 나갈 방침이다.

박용선 시장은 “동북권 ICT콤플렉스는 청년들에게는 새로운 배움과 취업의 기회를, 기업에는 디지털 전환을 지원하는 든든한 기반이 될 것”이라며 “포항이 동북권 AI·SW 인재양성과 디지털 혁신을 선도하는 거점으로 자리매김할 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

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