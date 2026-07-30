LG전자 ‘AI 아이디어’로 업무 혁신 가속

LG전자가 소프트웨어 개발과 제품 포장 설계, 물류·공급망관리 등 임직원이 제안한 인공지능(AI) 아이디어를 실제 현장에 적용한다.



LG전자는 최근 전체 임직원을 대상으로 ‘상반기 AX(인공지능 전환) 해커톤(개발 대회)’을 열고 ‘24시간 완전 자율업무 수행 시스템’ 등 우수 과제 5개를 선정했다고 29일 밝혔다.



AI가 업무 수신과 분류, 테스트와 검증, 문서화 및 보고를 모두 맡는 24시간 완전 자율업무 수행 시스템을 활용할 경우 연간 1200시간 이상의 근무시간이 줄어드는 것으로 나타났다. 120시간이 걸리는 포장 설계 업무를 1시간30분으로 줄인 ‘제품 포장 설계 자동화 솔루션’과 연 10만건에 달하는 물류 및 선적 데이터를 실시간으로 분석하는 ‘선박 일정 위험요인 관리 솔루션’, 사내 행정업무 시간을 80% 이상 줄인 ‘통합 업무 플랫폼’, ‘AI 기반 광고 콘텐츠 생성·제안 시스템’도 우수 과제에 포함됐다.



LG전자는 선정된 우수 과제들을 향후 사내 업무용 AI 플랫폼인 ‘엘지니’에 등록해 전사에서 AI를 활용한다는 방침이다.

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