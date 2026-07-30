[이코노 브리핑] 우리금융 ‘전북 금융타운’ 개소식 개최 외

우리금융 ‘전북 금융타운’ 개소식 개최

우리금융그룹이 국민연금공단이 자리한 전북혁신도시에 ‘전북 우리WON금융타운’을 열고 29일 개소식을 가졌다. 우리금융은 ‘전북 우리WON금융타운’에 우리자산운용·우리은행·우리미소금융재단·굿윌스토어 등 그룹 계열사의 핵심 인프라를 집약해 전북 금융중심지 도약을 뒷받침할 계획이다. 또 자본시장·기금운용과 생산적·포용금융을 아우르는 지역 금융거점을 구축할 방침이다.

내달 개인투자용 국채 1500억원 발행

재정경제부는 다음달 개인투자용 국채를 1500억원 규모로 발행한다고 29일 밝혔다. 종목별 발행 한도는 3년물 이표채 30억원, 3년물 복리채 70억원, 5년물 700억원, 10년물 500억원, 20년물 200억원이다. 표면금리는 이달 발행한 동일 연물 국고채의 낙찰금리인 3년물 3.765%, 5년물 4.165%, 10년물 4.255%, 20년물 4.530%를 적용한다. 가산금리는 5년물 0.05%, 10년물 0.5%, 20년물 0.4%를 각각 추가한다.

국민銀, 주요 가계대출 금리 잇단 인상

KB국민은행이 31일부터 주요 신용대출과 주택담보대출, 전세자금대출 상품 금리를 0.06∼0.53%포인트 올린다. KB신용대출·KB급여이체신용대출·KB스타신용대출 등은 0.1~0.5%포인트, 대면상품 ‘KB주택담보대출 변동’은 0.06%포인트(구입자금용, 신규코픽스 6개월 기준), 비대면상품 ‘KB스타아파트담보대출’은 0.53%포인트(구입자금용, 신잔액 코픽스 6개월 기준) 인상한다.

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