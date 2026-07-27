한성숙 총리 “5000만 이해관계 맞물린 부동산… 책임감 무겁다”

한성숙 국무총리가 27일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 모두발언을 하고 있다. 공동취재사진

한성숙 국무총리가 국민적 관심사인 부동산 문제 해결을 위해 현장의 목소리를 지속해서 들으겠다는 뜻을 밝혔다.

한 총리는 27일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘부동산 정책 국민 대토론회’ 모두발언에서 “부동산 문제는 반드시 해결해야 하고, 부동산에 대한 국민 여러분 개개인의 다양한 고민을 경청하면서 합의점을 찾아내야 하는 어려운 숙제”라고 밝혔다.

이어 “부동산 문제는 5000만 국민 여러분 모두가 직접 이해관계를 갖고 있고, 여러분들 모두가 전문가”라며 “정말 중차대한 현안”이라고 지적했다.

한 총리는 “청년이나 신혼부부, 무주택자, 다주택자, 임대사업자, 전월세 세입자 등 개개인이 처한 상황이 다름에 따라 고민도 다르고, 찬성안과 반대안도 모두 다르다”며 “어떤 분야보다 복잡한 이해관계가 충돌하면서, 합의점을 찾기 어려운 것도 현실”이라고 짚었다.

한 총리는 “가계 순자산에서 부동산 비중이 71.9%에 달한다. 국민 여러분의 높은 관심이 너무 당연하다”며 “거주 공간을 마련하는 데 어려움을 겪는 분들도 여전히 많이 계셔서 국무총리로서 부동산에 대한 여러분들의 어려움과 마음, 이것들을 어떻게 해결할 것인지에 대한 큰 책임감과 무거움을 느낀다”고 강조했다.

이번 토론회는 지난주 대통령 주재 토론회에 이어 일주일 만에 다시 열렸다. 한정된 시간 탓에 의견을 다 내지 못한 국민을 위해 소통의 장을 연장한 것으로 풀이된다.

한 총리는 지난주 토론회를 언급하며 “한정된 시간으로 미처 말씀 못 한 분들이 계시고, 많은 의견이 있어 오늘 이 자리를 한 번 더 마련했다”고 설명했다.

이어 “한 분의 의견이라도 더 듣는 것이 필요하다는 생각이 들었고, 대통령께서도 관련 기회를 가지라고 말씀을 주셔서 자리가 마련됐다”고 덧붙였다.

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