멱살소동 권영진… 덜미잡혀 제명위기

국민의힘 지도부가 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에게 사실상 자진 탈당을 요구했다. 권 의원이 정 원내대표를 찾아가 사과하고 정 원내대표도 이를 받아들였지만, 지도부는 당 기강을 바로잡기 위해 중징계가 불가피하다고 판단했다. 다만 탈당 요구가 과도하다는 반론과 계파 갈등에 따른 징계라는 의구심이 나오는 데다 징계를 맡을 윤리위원회마저 내분을 겪고 있어 사태 수습이 간단치 않은 상황이다.



국민의힘 지도부는 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 권 의원에 대한 중징계가 필요하다는 데 의견을 모았다. 박성훈 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 “비공개 회의에서 이견 없이 이번 사안을 매우 엄중하고 강력하게 처벌해야 한다는 공감대를 이뤘다”고 밝혔다. 지도부는 권 의원에게 자진 탈당을 권유하고, 이를 받아들이지 않으면 제명을 포함한 징계 절차에 들어갈 방침이다. 정 원내대표는 권 의원 문제를 논의할 당시 자리를 비운 것으로 전해졌다.

국회 상임위원회 배정에 불만을 품고 국민의힘 정점식 원내대표에게 고성 항의를 하며 멱살을 잡아 논란을 자초한 권영진 의원(오른쪽)이 27일 서울 여의도 국회에서 정 원내대표를 찾아가 사과한 뒤 착잡한 표정으로 사무실을 나서고 있다. 정 원내대표는 사과를 받아들였지만 당 지도부에선 권 의원에 대한 탈당 권고 및 제명 필요성이 거론됐다. 연합뉴스

정 원내대표는 회의에 앞서 “지난 사감을 모두 잊고 국민의 삶과 대한민국의 정상화를 위해 원내대표로서의 책무를 다하겠다”고 밝혔다. 이어 “불미스러운 일로 인해 국민과 당원께 심려를 끼쳐 송구하게 생각한다”며 “이 일은 제 개인 문제가 아니라 보수 대표 정당인 국민의힘의 문제다. 이번 일이 보수의 품격과 당의 질서를 바로잡는 계기가 돼야 한다”고 강조했다.



권 의원은 이날 오전 원내대표실을 찾아 정 원내대표에게 사과했다. 앞서 당 소속 의원 단체 대화방에 사과문을 올리고 대구시당위원장직과 국회 행정안전위원회 간사직을 맡지 않겠다고 밝힌 데 이어 사건 발생 나흘 만에 직접 사과에 나선 것이다. 지난 주말에도 정 원내대표 자택을 찾아가 사과하려 했지만 만남이 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.



권 의원은 면담 뒤 “제 언행은 이유를 불문하고 제 부족함이고 잘못된 것”이라며 “정 원내대표께서 사과를 흔쾌히 받아주셨다”고 말했다. 그는 “이번 일은 너무나 큰 실수였다. 아직도 내가 ‘인격적으로, 정치적으로 멀었구나’ 생각했다”고도 했다. 주말 동안 거의 잠을 이루지 못했다고 말하며 울컥하는 모습을 보이기도 했다. 탈당 의향을 묻는 질문에는 “이 정도로 하겠다”고 말을 아꼈다.



정 원내대표는 “권 의원이 저를 방문해 ‘우발적으로 발생한 일’이라고 진심 어린 사과를 했고 저 역시 그걸 수용했다”고 밝혔다. 의원총회는 예정대로 목요일에 열기로 했다며 “각자 조금씩 생각할 시간이 필요하다”고 말했다. 당내에서 즉각 의원총회를 열어 권 의원 문제를 논의하자는 요구가 나왔지만, 숙고할 시간이 필요하다는 정 원내대표의 뜻에 따라 일정을 앞당기지는 않은 것으로 전해졌다.



정 원내대표가 사과를 받아들였지만 당내에서는 이번 사건을 흐트러진 내부 기강을 바로잡는 계기로 삼아야 한다는 강경론이 힘을 얻고 있다. 현역 의원이 원내대표에게 물리력을 행사한 사안을 개인 간 화해만으로 마무리할 경우 당의 자정 능력에 대한 비판을 피하기 어렵다는 것이다.



조광한 최고위원은 맹자의 ‘무수오지심 비인야(無羞惡之心 非人也·부끄러워하는 마음이 없으면 사람이 아니다)’를 언급하며 “본인의 잘못된 행동으로 당의 명예를 실추시키고 국민께 상처를 남겼다면 대국민 사과와 함께 진정으로 책임지는 자세가 필요하다”고 촉구했다. 과거 현역 의원이 당 사무처 직원을 폭행한 뒤 자진 탈당했던 사례도 거론하며 권 의원의 결단을 압박했다.

장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 지도부가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 남정탁 기자

원외 당협위원장 40여명도 이날 당 사무처에 권 의원 징계 요청서를 제출했다. 이들은 “초유의 폭력, 폭언 사태로서 당의 명예와 위신을 심각하게 실추시켰다”며 “윤리위의 즉각적인 조사 개시와 일벌백계 차원의 엄정한 최고 수준 중징계 처분을 강력히 요청한다”고 밝혔다.



반면 자진 탈당 요구는 과도하다는 신중론도 나온다. 4선 중진 김태호 의원은 페이스북에 “폭력은 어떤 이유로든 정당화될 수 없고 책임은 반드시 져야 한다”면서도 “공당의 목적은 응징하는 데 있는 게 아니라 무너진 규범을 회복하는 데 있다”고 지적했다. 잘못에 상응하는 처벌보다 훼손된 관계와 공동체의 신뢰를 복원하는 ‘회복적 정의’가 필요하다는 주장이다.



친한동훈계 우재준 최고위원도 “권 의원의 행동은 잘못됐다고 생각한다. 다만 이번 사안은 원내 상임위 배분 과정에서 원내대표와의 갈등 속에 발생한 일인 만큼 원내에서 적절한 해법을 찾는 것이 우선이라고 본다”고 밝혔다. 이어 “우리 지도부가 윤리규정을 이야기할 권위가 있는지 의문”이라며 지도부가 다른 막말 논란에는 책임을 묻지 않았다고 비판했다.



권 의원이 장동혁 대표의 사퇴를 요구해온 쇄신파 모임 ‘대안과미래’ 소속이라는 점에서 징계 수위에 계파적 고려가 반영되는 것 아니냐는 관측도 나온다. 비당권파 의원은 “이번에 징계를 하지 않으면 다른 윤리위 안건과 형평성 문제가 제기될 수 있어서 당권파가 중징계를 할 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다.



징계 절차를 담당할 당 윤리위의 내분도 변수다. 윤리위는 전날 윤리위원 1명이 내부 갈등에 대한 부담 등을 이유로 사퇴하면서 5인 체제로 축소됐다. 우종환 윤리위 부위원장과 황경선 윤리위원은 윤민우 위원장과 정경욱 윤리위원에게 공개 사과를 요구하는 성명을 냈다. 권 의원이 자진 탈당 요구를 받아들이지 않을 경우 윤리위가 징계 절차를 원활하게 진행할 수 있을지는 불투명하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지