하동서 80대 온열질환 추정 사망… 폭염중대경보 9곳 경남, 3명으로 늘어

경남 9개 지역에 폭염중대경보가 발효된 가운대 온열질환 추정 사망자가 27일 발생해 도내 누적 사망자가 3명으로 늘었다.

경남도 등에 따르면 전날 오전 7시쯤 하동군 한 주택에서 80대 여성 A씨가 의식을 잃고 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

전날 전국 최고 기온인 39.3도를 기록한 경남 밀양시 상동면 한 딸기 농가에서 27일 한 농민이 물을 마시고 있다. 사진은 기사 내용과 관계 없음. 연합뉴스

A씨는 병원으로 옮겨져 치료받다가 이날 오전 2시쯤 숨졌다. 도는 A씨가 온열질환으로 숨진 것으로 추정하고 있다.

앞서 지난 22일 고성군에서 밭일하던 90대 여성이 쓰러진 뒤 숨졌고, 지난 25일에는 사천시 한 논에서 90대 남성이 쓰러져 숨졌다.

올해 현재까지 경남에서 온열질환으로 숨진 것으로 추정되는 사람은 모두 3명으로 집계됐다.

지난 25일 양산시와 의령군에 도내 첫 폭염중대경보가 내려진 데 이어 이날 현재 김해·밀양·양산·의령·진주·창녕·창원·함안·합천 중부 등 9개 지역에 폭염중대경보가 발효 중이다.

폭염중대경보는 2008년 폭염특보 제도가 도입된 이후 18년 만에 신설된 최상위 경고 단계다.

최고체감온도가 38도 또는 최고기온이 39도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상될 때 내려진다.

이날 오후 4시 기준 지역별 최고기온은 밀양 38.5도, 양산과 의령 각각 38도를 기록했다.

폭염이 이어지면서 온열질환자와 가축 폐사도 늘고 있다.

지난 26일 기준 도내 온열질환자는 6명이 추가돼 올해 5월15일부터 집계된 누적 환자는 122명으로 늘었다.

이날 오전 9시 기준 폭염으로 폐사했다고 신고 접수된 도내 가축은 돼지 3291마리와 닭 8830마리 등 총 1만2121마리로 집계됐다.

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