"옆구리에 숨 멎을 고통과 함께 심한 모욕감 느껴"… 포항시의회, '동료 의원 폭행' 파문 일파만파 [사건수첩]

"국민의힘 의원은 폭행을 당했다고 주장하는 반면 민주당 의원은 단순한 신체접촉을 했다고 반박하고 있다."

최근 경북 포항시의회 의원간 폭행 사건을 놓고 진실공방이 벌어지고 있다.

27일 오전 포항시의회 로비에서 국민의힘 포항시의회 북구당원협의회 소속 의원 등이 촉구문을 발표하고 있다.

국민의힘 포항시의회 북구 당원협의회는 김종익(재선) 의원이 더불어민주당 문성호(초선) 의원에게 폭행을 당해 전치 2주의 진단을 받았다고 주장하는 반면 문 의원은 친밀감의 표현이라고 주장해 논란이 일파만파 확산되고 있다.

국힘 포항시의회 북구 당협 소속 의원 등 13명은 27일 오전 의회 로비에서 기자회견을 열고 "의회에서 발생한 폭행 사건을 의회 권위와 민주주의 가치를 훼손한 중대한 사안으로, 법과 원칙에 따라 신속하고 엄정한 조치를 할 것"을 촉구했다.

이들은 "지난 20일 오후 시의회에서 민주당 문 의원이 무방비 상태로 의회 직원과 대화를 나누던 국힘 김 의원에게 후방에서 물리력을 행사하는 사건이 발생했다"고 주장한다.

국힘 의원들은 "이 사건으로 김 의원은 전치 2주의 상해 진단을 받았고, 사건 이후 피해 회복을 위한 진정성 있는 사과와 책임 있는 조치가 충분히 이뤄지지 않았다"며 "피해자인 김 의원이 신체적 상해뿐만 아니라 깊은 정신적 충격과 모멸감까지 호소하고 있다"고 덧붙였다.

특히 의원들은 "이번 사태를 단순한 개인 간 충돌이나 우발적 해프닝으로 보지 않고, 시민의 대의 기관인 시의회에 동료 의원을 상대로 물리력이 행사했다는 사실 자체가 의회의 품위·질서를 심각하게 훼손한 중대한 사안인 만큼 시민의 신뢰를 근본부터 흔드는 일"이라고 강조했다.

이들은 "김철수 의장 등 의장단은 회기 내 윤리 특별위원회를 신속히 구성하고 안건을 반드시 상정하고, 의원의 신체·정신적 회복과 명예가 온전히 보호될 수 있도록 조치하며 2차 가해도 반복돼서는 안된다"고 강조했다.

김종익 의원은 "본회의가 끝난 뒤 의회 출입구 앞에서 직원과 이야기를 나누고 있는데 뒤에서 갑자기 주먹으로 옆구리를 강하게 맞았고, 숨이 멎을 정도의 충격을 받았다"며 "뒤돌아보니 문성호 의원이었고, '지금 뭐 하는 짓이냐'고 항의했으나 오히려 '왜 그렇게 민감하냐'는 반응을 보였다"고 말했다.

우측 늑골 염좌 및 근육 긴장으로 전치 2주 진단을 받은 데 이어 불면증으로 신경안정제 처방을 받은 김 의원은 "많은 사람 앞에서 모멸감이 컸다"며 "잠을 이루지 못할 정도의 정신적 충격도 있었다"고 주장했다.

김 의원은 "문 시의원과는 친분이 없는데다 진정성 있는 사과보다는 변명에 가까웠다"며 "선거운동 당시에도 문 시의원이 반말을 하거나 뒷짐을 진 채 악수하는 등 무례한 행동을 반복해 평소 문제의식을 갖고 있었다"고 밝혔다.

문성호 의원은 "평소 친밀감을 표현하려는 의도에 비롯된 행동이었으나 불편함과 상처를 느꼈다는 점을 무겁게 받아 들인다"며 "이미 진심으로 직접 사과를 드렸으며, 그 마음에 변함이 없다"고 밝혔다.

그는 "앞으로 윤리위원회 징계 절차와 관련해 겸허히 임하겠다"며 "이번 사안이 더 이상 정쟁으로 이어지지 않기 바라며, 신중한 의정 활동으로 신뢰 회복에 최선을 다하겠다"고 해명했다.

지역 정가는 이번 시의원 폭행사태를 두고 "사건의 진실은 조만간 밝혀지겠지만 민의의 전당인 포항시의회에서 폭행사건이 일어난 것은 시민들이 보기에 꼴사나운 일이다"며 "김 의원과 문 의원은 같은 흥해지역구에서 경쟁을 통해 당선된 정치인으로 6.3 지방선거 당시 평소 감정이 좋지 않은 게 사건의 발단이 된 것 같다"고 말했다.

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