폭염 뒤덮은 한반도…온열질환 사망자 2명 추가 발생

장마가 그치고 본격적인 폭염이 기승을 부리면서 온열질환에 따른 사망자가 2명 추가로 발생했다.
27일 질병관리청에 따르면 전날 하루 전국 500여곳의 응급실을 찾은 온열질환자는 모두 72명으로, 이 가운데 온열질환에 따른 것으로 추정되는 사망자는 2명이었다.
전날 사망자는 경남 하동군의 80대 여성, 전북 김제시의 90대 여성이었다.
이로써 올여름 전체 온열질환자는 1천399명, 사망자는 8명으로 늘었다.
온열질환자는 지난해 같은 기간(2천367명)의 60% 수준이지만, 최근 더위가 심해지면서 당분간 환자가 늘어날 것으로 보인다.
온열질환자는 이달 20일(19명)까지만 해도 하루 스무명을 밑돌았지만, 이후 점차 늘어 25일에는 80명이나 나왔다.
올여름 전체 온열질환자의 77.2%는 남자(1천80명)였다.
연령별로는 60대(18.4%), 50대(17.4%), 40대(14.5%) 등의 순으로 많았다. 65세 이상은 전체의 30.2%를 차지했다.
환자 직업별로는 단순 노무 종사자(21.2%)가 유일하게 20%를 넘으며 가장 큰 비중을 차지했다.
질환별로 나누면 열탈진이 59.6%로 가장 많았고, 이어 열사병(16.6%), 열경련(12.9%) 등의 순이었다.
질환 발생 장소별 환자는 작업장(26.2%) 등 실외(81.8%)에서 압도적으로 많았다.
온열질환은 샤워를 자주 하고, 헐렁하고 밝은색의 가벼운 옷을 입는 등 생활 속 실천으로 예방할 수 있다.
물을 자주 마시고, 더운 시간대인 정오부터 오후 5시까지는 시원한 곳에 머물러야 한다. 기상 상황을 수시로 확인해 폭염 시에는 야외활동을 자제하는 게 좋다.
<연합>
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