HUG, 부산 취약 아동가구에 최대 900만원 지원

주택도시보증공사(HUG)가 세이브더칠드런 남부지역본부와 부산지역 취약층 아동 양육가정을 지원하는 ‘골든타임 세이프홈’ 사업 참여가정을 모집한다.

27일 HUG에 따르면, 이번 사업은 주거와 의료 위기에 놓인 아동 양육 가구를 보호하기 위해 마련됐다.

HUG의 CI. HUG 제공

지원 대상은 부산에 거주하며 기저질환이 있는 만 18세 이하 아동 양육 가구 중 의료서비스가 필요한 가구로, 총 10가구를 모집한다.

특히 △전세사기 피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법에 따른 전세피해자 결정 가구 △HUG의 전세피해자 대상 저리 대출을 활용해 이주를 준비 중이거나 진행 중인 가구 △저소득 가구 등을 우선 선발해 지원할 계획이다.

HUG는 최대 700만원의 주거지원금과 최대 200만원의 의료비를 선정된 가구에 실비로 지원한다. 안정적인 일상 회복을 돕기 위해 사업기간 중 매달 1회 모니터링도 실시한다. 심리와 정서지원, 지역보건 인프라 연계 서비스도 함께 제공한다.

신청은 온라인 구글에서 1차로 낸 뒤 증빙 서류를 세이브더칠드런 남부지역본부로 온라인 제출하면 된다. 자세한 내용은 세이브더칠드런 남부지역본부 부산아동권리센터에서 가능하다.

HUG 관계자는 “이번 사업이 전세사기 피해 등으로 위기에 처한 아동 가구에 안전하고 건강한 주거환경을 제공하는 마중물이 되길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지