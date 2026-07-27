'44표 차 희비' 통영시장 선거 재검표 시작…수개표로 확인

경남 통영시장 당선무효 소청과 관련한 재검표가 27일 오후 경남 창원시 경남도선거관리위원회 6층 대회의실에서 시작됐다.



재검표에는 국민의힘 천영기 전 시장을 비롯해 더불어민주당 강석주 시장 측 관계자, 참관인, 선관위원 등이 참석했다.

27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 있다. 연합뉴스

소청인인 국민의힘 천영기 전 시장 측은 이영훈 경남선관위원장에게 영상 촬영을 허가해달라고 요구하거나 영상을 직접 달라는 요청 등을 했으나 받아들여지지 않았다.



앞서 경남선관위는 영상 촬영이 불가능하다는 입장을 밝힌 바 있다.



천 전 시장 측은 투표용지 보관 상자 봉인 상태 등에 대해서도 미흡한 점이 있다고 주장하며 이의를 제기하면서 절차가 지연됐다.



피소청인인 통영시선관위 측은 봉인 상태에 대해 문제가 없다는 취지로 답변했다.



투표용지 보관 상자는 이날 오후 3시 25분께 열렸다.



경남선관위는 이날 통영시선관위에 있던 투표용지 총 6만9천693표(37개 상자)를 청사 대회의실로 옮겼다.



44표 차이로 당락이 갈린 만큼 재검표는 모든 투표용지를 다시 확인하는 수개표 방식으로 실시한다.

27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 있다. 전한길 씨 등이 현장을 휴대전화로 기록하고 있다. 연합뉴스

재검표 동안 경남선관위 청사 일대에는 경찰관 330명이 배치됐다.



재검표 결과는 이날 오후 7∼8시께 나올 것으로 예상됐으나 천 전 시장 측 이의제기 등으로 절차가 지연되면서 이보다 늦게 나올 수 있다고 경남선관위는 설명했다.



천 전 시장은 지방선거가 끝난 뒤 "개표·검표를 하는 과정에서 투표지 분류기 시스템 자체에 오류가 있어 재검토가 필요하다"고 주장하면서 지난달 17일 당선 무효 선거 소청을 제기했다.



통영시장 선거에는 모두 3명이 출마했다.



전체 투표수 6만9천693표 중 선거 소청을 제기한 천 전 시장은 3만3천582표(48.90%)를 얻어 3만3천626표(48.97%)를 득표한 강석주 당선인에게 불과 44표(0.07%) 차이로 졌다.



무소속 박청정 후보는 1천455표에 그쳤고 1천30표는 무효 처리됐다.



공직선거법 219조를 근거로 선거의 당선 효력에 이의가 있는 시장·군수 후보는 당선인 결정일로부터 14일 이내에 시도 선관위에 선거 소청을 할 수 있다.



이번 재검표 비용 1천922만3천원은 소청을 제기한 천 전 시장이 전액 부담한다.

<연합>

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