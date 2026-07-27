“숭고한 희생 영원히 기억하겠습니다” 유엔군 참전의 날 기념식 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 한성숙 국무총리와 참전용사들이 박수를 치고 있다.

27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 참전 용사들이 생각에 잠겨 있다.

27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 참전 용사들이 생각에 잠겨 있다.

한성숙 국무총리가 27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 꼴롱 가르시아 프랑스 참전용사에게 화랑 무공훈장을 수여하고 있다.

한성숙 국무총리가 27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 존 로더릭 먼로 호주 참전용사에게 석류장 국민훈장을 수여하고 있다.

한성숙 국무총리가 27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 셰리 스튜어드 미국 참전용사 유가족에게 국민포장을 수여하고 있다.

한성숙 국무총리가 27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.

강뉴합창단이 27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 참전용사들에게 인사를 하고 있다.

강뉴합창단이 27일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에서 에티오피아 참전용사들에게 인사를 하고 있다.

27일 서울 여의도 KBS홀에서 유엔군 참전의 날 기념식이 열린 가운데 각국의 참전 용사들이 참석해 자리를 빛냈다.

한성숙 국무총리는 이날 기념식 기념사에서 "대한민국 정부는 굳건한 한미동맹과 유엔 참전국들과의 협력을 바탕으로 자유와 평화를 지켜나가겠다"고 말했다.

한 총리는 "76년 전 북한의 침략으로 대한민국이 절체절명의 위기에 처했을 때 국제사회는 유엔의 이름으로 신속하게 연대했다"며 "대한민국은 이 숭고한 희생을 결코 잊지 않겠다"고 약속했다.

아울러 "유엔 참전용사 한 분 한 분을 최고의 예우로 모시고, 후손들과의 교류를 확대하며, 유엔 참전국과의 우정을 미래 세대까지 이어가겠다"고 다짐했다.

제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 주한미군사령관은 한국전쟁 정전협정 체결 73주년인 27일 "비록 평화조약은 아니지만, 정전협정은 지난 73년간 한반도의 평화와 안정에 기여하는 틀을 제공해 왔다"고 밝혔다.

브런슨 사령관은 이날 소셜미디어 'X'(엑스) 계정에 올린 글에서 "자유와 대한민국의 안보를 지키기 위해 함께 희생한 유엔군사령부(UNC) 소속 22개국을 기린다"며 이처럼 밝혔다.

그는 "이들 참전용사는 어제의 전장과 오늘 우리가 지키고 있는 평화를 이어주는 살아 있는 가교"라며 유엔군 참전용사들의 희생과 헌신을 강조했다.

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