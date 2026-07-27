서장훈 “사랑 아냐!”…남친이 허락한 외도에 '분노'

JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 방송화면 캡처

방송인 서장훈이 여성 출연자의 당당한 외도 사실에 분노했다.

28일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 에서는 성적 문제로 갈등을 겪고 있는 4년 차 커플, 이른바 ‘발전 커플’의 사연이 공개된다. 이날 배우 정이랑이 특별 외교관으로 출연해 함께 이야기를 나눈다.

여자친구는 “남자친구와 단 하나를 제외하고 모든 게 다 잘 맞는다”고 운을 뗀다. 하지만 두 사람의 갈등 원인은 남자친구의 발기부전 문제였다. 여자친구는 “육체적 사랑이 중요하다”며 “남자친구에게 사랑받는 느낌이 없다”고 털어놓는다.

이어 “남친이 허락한 외도였다”며 다른 사람과 깊은 관계를 맺은 적이 있다고 고백해 모두를 놀라게 한다. 이를 들은 서장훈은 “말 같지도 않은 소리를 하고 있어”라고 강하게 지적한 데 이어 “이건 ‘이혼숙려캠프’에도 못 나와”라며 황당함을 감추지 못한다.

특히 외도 이후에도 관계를 이어가고 있는 두 사람을 향해 “사랑 아냐! 착각하지 마”라고 직설적인 조언을 건넨다.

‘연애전쟁’은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 기로에 선 커플들의 사연을 듣고 현실적인 조언을 전하는 연애 리얼리티 프로그램이다. 매회 다양한 연애 갈등을 둘러싼 3MC의 거침없는 입담으로 화제를 모으고 있다.

이번 방송에서는 성적 문제와 신뢰 회복을 둘러싼 커플의 갈등이 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.

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