영주서 SUV차량 계곡 추락… 60대 여성 운전자 숨져 [사건수첩]

26일 오후 4시쯤 경북 영주시 풍기읍 수철리 한 지방도에서 SUV 차량이 계곡으로 추락해 전복되는 사고가 일어났다.

119 구급대. 연합뉴스

27일 경찰과 소방 당국 등에 따르면 이 사고는 4m 높이 계곡 아래로 떨어진 차량 안에서 60대 여성 운전자가 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 긴급 이송됐지만 숨졌다.

경찰은 CCTV와 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사중이다.

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