행안부, 폭염 재난 위기 경보 ‘심각’ 격상 [날씨]

행정안전부가 27일 오후 3시부로 폭염 재난 위기 경보를 ‘심각’ 단계로 격상했다.

윤호중 행안부 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 열린 폭염 대처 상황 점검 회의에서 “중앙재난안전대책본부(중대본)를 가동해 범정부적인 총력 대응 체계에 돌입하겠다”고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관(오른쪽)이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 폭염 대처 상황 점검 회의에서 모두 발언을 하고 있다. 행안부 제공

윤 장관은 “취약 계층, 야외 근로자 등 고위험군 안전 관리를 강화하겠다”며 “이·통장, 자율 방재단과 함께 농업인들을 찾아가 안부를 살피고 야외 활동 자제 등 홍보에도 적극 힘쓰겠다”고 말했다. 이어 “폭염 중대 경보가 발효된 지역은 현장의 구석구석까지 대책이 작동할 수 있도록 상황 관리관을 파견해 꼼꼼히 챙기겠다”면서 관계 기관에 취약 계층 대상 예찰 주기 단축, 야외 행사 및 축제 일정 조정 등 조치를 당부했다.

윤 장관은 또 “도로, 철도 등 기반 시설에서 전력 공급이 중단되지 않도록 선제적으로 점검하겠다”며 “축산 농가와 양식 업계에서 재산 피해가 발생하지 않게 폭염 예방 시설 보급을 지원하겠다”고 덧붙였다.

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