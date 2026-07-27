고군산군도 택시요금이 ‘반값’… 군산시 ‘섬관광택시’ 9월 첫 운행

전북 군산시가 원도심과 고군산군도를 잇는 관광 교통망을 확대하며 체류형 관광 활성화에 나선다. 섬 관광 접근성을 강화하기 위해 저렴한 가격에 운영 중인 시티투어버스에 이어 ‘섬관광택시’를 오는 9월 새롭게 도입한다. 관광객에게 택시요금의 절반을 지역화폐로 지원해 섬 접근성을 높이고 지역 소비를 촉진하는 게 핵심이다.

서해 관광의 으뜸 명소로 꼽히는 고군산군도 전경. 16개의 유인도를 포함해 총 63개 섬으로 이뤄져 있으며, 푸른 바다와 기암괴석 등 수려한 경관을 자랑하는 천혜의 자연 보고이기도 하다. 군산시 제공

27일 군산시에 따르면 군산문화관광재단은 ‘군산항1981 섬관광택시 이용 지원사업’을 오는 9월부터 시범 운영한다.

이번 사업은 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 ‘2026 지역 주도형 관광 서비스 경쟁력 강화사업’의 하나로, 원도심과 고군산군도를 오가는 관광객들의 이동 편의를 높이기 위해 마련됐다.

이용객에게는 택시 이용 요금의 50%를 군산사랑상품권으로 지원한다. 지급받은 상품권은 원도심과 섬지역 가맹점에서 사용할 수 있어 관광과 지역 소비를 함께 활성화할 것으로 기대된다.

출발 거점은 과거 군산 내항 여객터미널을 복합문화관광공간으로 재탄생시킨 ‘군산항1981여객터미널’이다. 재단은 이곳을 원도심과 고군산군도를 연결하는 새로운 섬 관광의 관문으로 활용할 계획이다.

운영 코스는 편도와 시간제(왕복)로 나뉜다. 편도 코스는 군산항1981에서 출발해 장자도, 선유도, 무녀도, 신시도, 야미도 등 원하는 섬까지 이동하는 방식이다. 시간제 코스는 군산항1981을 출발해 이용 시간 동안 고군산군도 주요 관광지와 체험시설을 자유롭게 둘러본 뒤 다시 출발지로 돌아오는 방식으로, 자유코스와 추천코스 가운데 선택할 수 있다.

전북 군산 도심과 고군산군도를 오가는 섬관광택시 도심 거점인 군산항 1981 여객미널 전경. 군산시 제공

사업은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있으며, 이용 대상은 군산시민을 제외한 관외 거주 관광객이다. 이용 희망자는 이용일 기준 3일 전까지 재단 홈페이지 전용 예약페이지를 통해 신청하면 된다.

재단은 사업 운영을 위해 오는 30일부터 2주간 섬관광택시 운행에 참여할 택시기사도 모집한다. 서류심사와 면접을 거쳐 10명 안팎을 선발하고 운영 교육을 할 예정이다.

재단은 이번 사업을 통해 관광객의 고군산군도 접근성을 높이고 군산항1981을 중심으로 원도심과 섬지역을 연계하는 관광 동선을 구축해 체류시간 연장과 지역경제 활성화 효과를 도모할 방침이다.

군산문화관광재단 관계자는 “군산항1981은 과거 군산과 섬을 연결했던 여객터미널에서 이제는 군산 여행의 새로운 관문으로 역할을 하게 될 것”이라며 “원도심과 고군산군도를 유기적으로 연결하는 관광 서비스를 지속적으로 확대해 지역관광 활성화에 기여할 계획”이라고 말했다.

군산시는 이와 함께 고군산군도를 편리하게 둘러볼 수 있는 시티투어버스도 운영하고 있다. 주말 하루 한 차례 운행하는 시티투어에는 문화관광해설사가 동행해 주요 관광지의 역사와 문화적 의미를 설명한다.

고군산 코스는 시외버스터미널과 군산역에서 출발해 월명동 시간여행마을의 근대문화유산을 둘러본 뒤 선유도 해수욕장과 장자 스카이워크, 해안데크 등을 방문하는 일정으로 구성됐다. 예약 인원 5명 이상이면 운행하며 요금은 2500원이다.

전북 군산 원도심과 고군산군도 일대를 편안하게 둘러볼 수 있는 시티투어버스. 군산시 제공

매주 토요일에는 수도권 관광객을 위한 익산역 출발 ‘고군산 시간여행 코스’도 운영하고 있다. 사전 예약 10명 이상이면 출발하며 요금은 5000원이다. 초·중·고교생과 경로자, 장애인, 군인, 국가유공자, 전북 거주 다자녀 가정은 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

고군산군도는 16개의 유인도를 포함한 63개 섬으로 이뤄져 있으며, 빼어난 해안 절경으로 미국 CNN이 선정한 ‘아시아의 가장 저평가된 관광명소 18선’에 이름을 올린 바 있다.

군산시는 섬관광택시와 시티투어버스를 연계한 관광 교통 서비스를 통해 원도심과 고군산군도를 하나의 관광권으로 묶어 관광객 체류시간을 늘리고 지역경제 활성화 효과를 높여나갈 방침이다.

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