경찰도 못 믿던 80대 노부부 보이스피싱 15억 피해 막아… 경기북부경찰청 56명 구속

경기북부경경찰청이 올해 보이스피싱 예방 활동과 집중 수사를 통해 103억원에 달하는 피해를 사전에 막고 피의자 718명을 검거했다.

경기북부경찰청은 올해 보이스피싱 관련 피의자 718명을 검거하고 이 가운데 56명을 구속했다고 27일 밝혔다.

경기북부경찰청 전경

경찰은 ‘현장 경찰 보이스피싱 예방 역량 강화 계획’, ‘피싱범죄 타깃형 예방 활동’ 등을 추진하며 피해 예방과 범죄 조직 검거에 집중하고 있다. 특히 상당수 보이스피싱 범죄가 악성 앱 설치나 악성 사이트 접속에서 시작된다는 점에 주목해 악성 앱 사용을 실시간 모니터링하고 대응하고 있다.

실제 보이스피싱 수법은 피해자가 경찰의 설명조차 믿지 못할 정도로 치밀했다.

지난달 경기 고양시에서는 80대 노부부가 금융감독원과 검찰을 사칭한 보이스피싱 일당에게 속아 전 재산 15억원을 송금할 뻔했다. 노부부는 범인들의 지시에 따라 15억원을 한 계좌에 모아둔 상태였다.

범죄 정황을 파악한 경기북부경찰청 광역예방순찰대가 자택을 찾아갔지만, 부부는 오히려 경찰에게 “피해 사실이 없다”며 현관문조차 열어주지 않았다. 경찰은 설득 끝에 상황을 확인했고 해당 계좌를 지급정지해 15억원의 피해를 막았다.

지난 4월에는 “아내가 돈을 찾으러 춘천에 갔다”는 신고를 경찰이 위치추적을 통해 가평역으로 출동했다. 당시 피해자는 가평역에서 보이스피싱 현금 수거책을 만나 돈을 건네려던 상황이었다.

경찰은 피해자 차량을 확인한 뒤 관계자가 열차를 타고 이동할 가능성에 대비해 열차 정차시간 연장을 긴급 요청했다. 이어 역사 안에서 차량번호를 외치며 차주를 찾은 끝에 피해자를 발견했다. 경찰은 1500만원의 피해를 막았고 현장에 있던 수거책도 검거했다.

지난 5월 고양시 일산서구에서도 수거책에 돈을 건네려다 피해를 방지한 사례가 있었다.

보이스피싱 의심 신고를 받고 경찰이 은행으로 출동했지만 피해자는 이미 집으로 돌아간 뒤였다. 범인들이 “수표를 찾으면 경찰이 올 수도 있으니 집에 가서 숨어 있으라”고 지시한 것으로 파악됐다.

피해자는 범인에게 1억9000만원을 빨리 송금해야 한다며 출동한 경찰에게 오히려 화를 내기도 했다. 경찰은 우여곡절 끝에 피해자를 만나 지속적으로 설명하면서 송금을 막아 피해를 예방했다.

이같이 경찰의 예방 활동과 집중 수사가 이어지면서 보이스피싱 발생 건수와 피해액도 큰 폭으로 감소했다.

올해 1~6월 경기북부지역 보이스피싱 발생 건수는 557건으로 지난해 같은 기간 925건보다 39.8% 줄었다. 피해액 역시 294억4000만원에서 135억6000만원으로 53.9% 감소했다.

경찰 관계자는 “보이스피싱 범죄 수법이 갈수록 치밀해지고 피해자가 범인의 지시를 실제 수사기관의 지시로 믿는 사례가 있다”며 “현장 예방 활동과 범죄 조직에 대한 집중 수사를 이어가 국민들의 피해를 방지하겠다”고 말했다.

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