큐티 스트리트, 서울 단독 콘서트 성료…2027년 1월 내한 공연 예고

일본 그룹 ‘큐티 스트리트(CUTIE STREET)’가 서울에서 열린 두 번째 단독 내한 공연을 성공적으로 마무리했다.

일본 그룹 ‘큐티 스트리트(CUTIE STREET)’가 서울에서 열린 두 번째 단독 내한 공연을 성공적으로 마무리했다. 리벳(LIVET)

큐티 스트리트는 25일과 26일 서울 세종대학교 대양홀에서 ‘CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER(큐티 스트리트 라이브 인 코리아 2026 서머)’를 개최했다. 양일간 진행된 이번 공연은 멤버들의 다채로운 무대와 팬들과의 적극적인 교감으로 채워지며 뜨거운 반응을 얻었다.

공연에 앞서 팬들을 위한 특별한 공간도 마련됐다. 23일부터 26일까지 서울 성수동에서 열린 큐티 스트리트 첫 한국 팝업스토어에서는 다양한 공식 상품과 함께 국내 팬만을 위해 준비된 한정 MD가 공개됐다. 팝업스토어 방문객들의 관심도 이어지며 한국 내 높은 인지도를 확인했다.

일본 그룹 ‘큐티 스트리트(CUTIE STREET)’가 서울에서 열린 두 번째 단독 내한 공연을 성공적으로 마무리했다. 리벳(LIVET)

콘서트 현장에서는 큐티 스트리트만의 밝고 사랑스러운 에너지가 무대를 가득 채웠다. ‘ゆめみるプリマドンナ(꿈꾸는 프리마돈나)’, ‘Error404♡’ 등 대표곡 무대를 시작으로 팬들의 호응을 이끌었으며, ‘ぷりきゅきゅ(프리큐큐)’와 ‘かわいいだけじゃだめですか?(귀엽기만 하면 안 되나요?)’ 한국어 버전 무대도 선보이며 국내 팬들과 더욱 가까이 소통했다.

특히 26일 발매된 신곡 ‘きゅーすとのうた(큐스토의 노래)’를 선보여 의미를 더했다. 신곡 무대가 펼쳐지자 관객들은 큰 환호로 화답한 것으로 전해진다.

8명의 멤버는 각자의 색깔을 살린 퍼포먼스로 공연장을 채웠고, 댄스 코너에서는 K-POP 인기곡 챌린지를 선보였다고.

일본 그룹 ‘큐티 스트리트(CUTIE STREET)’가 서울에서 열린 두 번째 단독 내한 공연을 성공적으로 마무리했다. 리벳(LIVET)

앙코르 무대에서는 멤버들이 직접 객석 가까이 다가가 팬들과 호흡했다. ‘かわいいだけじゃだめですか?(귀엽기만 하면 안 되나요?)’ 무대를 함께 즐기며 관객들과 더욱 가까운 거리에서 교감했고, 팬들 역시 이 순간을 기록하며 공연의 마지막을 함께했다.

공연 종료를 앞두고 발표된 깜짝 소식도 관심을 모았다. 큐티 스트리트는 오는 2027년 1월 23일 한국을 다시 방문해 세 번째 단독 공연을 개최한다고 알렸다. 특히 약 5,000석 규모의 킨텍스 공연 개최 소식까지 전해지면서 국내 활동 확대에 대한 기대감이 높아졌다.

두 차례 내한 공연을 통해 한국 팬들과의 접점을 넓혀온 큐티 스트리트는 앞으로도 무대와 활동을 통해 국내 팬들과 만남을 이어갈 예정이다.

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