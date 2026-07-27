‘드론 띄우고 구명조끼 보급하고’… 전북도, 여름철 물놀이 안전관리 강화

전북도가 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위해 드론을 활용한 비관리지역 안전 예찰과 구명조끼 추가 보급에 나선다. 접근이 어려운 하천과 계곡까지 실시간으로 점검하고 안전 장비를 확충해 예방 중심의 안전관리를 강화한다.

27일 전북도에 따르면 도내 7개 시·군의 하천과 계곡, 다슬기 채취 구역 등 물놀이 비관리지역을 대상으로 드론 안전 예찰을 휴가철인 다음 달 20일까지 실시한다.

전북도가 여름철 물놀이 안전을 위해 비관리 지역인 한 하천에서 드론을 띄워 예찰하고 있다. 전북도 제공

드론은 하루 6차례 정기 비행을 통해 위험지역을 실시간으로 점검하며, 안전 수칙 미준수와 위험 행동, 사고 발생 여부 등을 신속하게 확인한다. 위험 상황이 발견되면 관계 기관에 즉시 상황을 전파하고 현장 대응을 지원해 초기 대응 능력을 높일 계획이다.

특히 드론 예찰은 안전요원 등의 접근이 어려운 지역까지 폭넓게 할 수 있어 기존 순찰의 한계를 보완하고 사고 예방 효과를 높일 것으로 도는 기대한다.

물놀이 안전 장비도 추가로 확충해 시·군 수요 조사를 거쳐 재난관리기금으로 마련한 구명조끼 1000개를 차례대로 보급한다. 보급된 구명조끼는 물놀이 사고 우려 지역과 다슬기 채취 구역 인근 마을회관과 경로당 등에 비치돼 누구나 무료로 이용하도록 운영된다. 이용객들이 필요할 때 쉽게 착용할 수 있는 환경을 조성해 안전 수칙 실천을 생활화할 방침이다.

행정안전부에 따르면 최근 3년간 전국에서 발생한 물놀이 사망사고 54건 가운데 14건(26%)은 구명조끼 미착용 등 안전 수칙을 지키지 않아 발생한 것으로 분석됐다.

전북도 관계자는 “여름철 물놀이 안전사고는 무엇보다 예방이 중요하다”며 “드론을 활용한 안전 예찰과 구명조끼 보급 등 현장 중심의 안전관리를 통해 도민과 관광객 모두가 안심하고 물놀이를 즐길 수 있는 환경을 만들 것”이라고 말했다.

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